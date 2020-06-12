Уходящая неделя была отмечена не только бьющей рекорды жарой, но и не менее жаркими событиями избирательной кампании. Европейские страны постепенно стали открывать границы, но не для белорусов, поскольку уровень заболеваемости коронавирусом на фоне других стран в Беларуси остаётся высоким. Случчане рассказывают, что «ковидные» отделения Слуцкой ЦРБ заполнены. Одно из главных событий недели — выпускные в школах, они прошли в минимальном формате.

Коронавирус

Жители Слуцка и других регионов Беларуси продолжают делиться своими историями, связанными с лечением коронавируса, они рассказывали о проблемах и ситуациях, в которые попадали:

Слуцкая поликлиника 8 июня. Скандал возле кабинета врача . Врач кричит: «Выйдите отсюда, не заражайте меня, не заражайте меня!!!» А пенсионерка без маски в ответ: «Успокойтесь, вы с этим коронавирусом с ума все посходили». Автор материала из рубрики «Мнения» размышляет: психоз ли это или всё реально непросто.

Врач кричит: «Выйдите отсюда, не заражайте меня, не заражайте меня!!!» А пенсионерка без маски в ответ: «Успокойтесь, вы с этим коронавирусом с ума все посходили». Автор материала из рубрики «Мнения» размышляет: психоз ли это или всё реально непросто. Случчанка рассказала, как лечилась в «ковидном» отделении Слуцкой ЦРБ , какую закономерность она выявила, приходилось ли видеть чёрные пакеты на каталках и что сейчас происходит в больнице.

, какую закономерность она выявила, приходилось ли видеть чёрные пакеты на каталках и что сейчас происходит в больнице. Житель Гомеля Сергей Иванович рассказал, как он несколько дней добивался госпитализации жены, больной коронавирусом, с двухсторонним поражением лёгких.

больной коронавирусом, с двухсторонним поражением лёгких. Валерий Малиновский из Рогачёва возмущён, что в Беларуси текст сводок о COVID-19 , где приводятся данные об умерших, изо дня в день повторяется в формулировке, унижающей людей с хроническими заболеваниями. Он считает, что выражения должны быть более гуманными, не нужно говорить постоянно о том, что умирают люди только «с хроническими заболеваниями».

Что происходило в городе и на селе

Избирательная кампания по выборам президента в этом году отличается неожиданной активностью населения. Чтобы узнать, почему это происходит, редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за событиями президентской избирательной кампании в Беларуси. Каждую неделю они будут рассказывать читателям о том, как они понимают ход этой кампании, что их удивляет, делится своими наблюдениями. Своими мнениями делятся

А ещё у вас есть возможность прямо сейчас оставить послание будущему президенту Беларуси (кем бы они ни был, потому что послание можно оставит невзирая на лица и то, кто и через сколько лет будет президентом).

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В кадетском училище в Слуцке, где был выявлен очаг заболеваемости коронавирусом, прошёл выпускной. «Кур'ер» рассказал, какая там обстановка.

Казалось бы, насекомые — какая мелочь, но жители дома № 211 по улице Ленина забили тревогу, когда гусеницы съели половину листвы в районе памятников маршалу Жукову и воинам-интернационалистам. Там обычно проходит торжества, посвящённые государственным праздникам — 9 Мая, Дню Независимости. В ночь на 12 июня коммунальщики оперативно обработали насаждения от вредителей.

Получили развитие ещё одна наша публикация. Слуцком районе разрешился вопрос с сокращением рабочего времени и зарплат сотрудников некоторых отделений почты. Работники теперь довольны.

Жители 11-го и 12-го городков дождались строительства тротуара, который свяжет эти микрорайоны почти через 40 лет после строительства их постройки. Обустройство дорожки для пешеходов началось от конечной остановки автобусов «Социалистическая» в сторону 12-го городка, вдоль улицы Гагарина.

В Слуцке появилась ещё одна фотозона. Но ничьей заслуги в этом нет, только креатив молодёжи, которая облюбовала технические фонтаны Слуцкого сахарорафинадного комбината, которые расположены за улицей Солигорской. По мнению молодых случчан, они напоминают гейзеры.

Происшествия

В четверг, 11 июня, через Случчину прошёл грозовой фронт. Он принёс с собой сильный ветер, град, дождь и шаровые молнии. «Кур'ер» сделал обзор, что произошло во время непогоды. Вечером в деревне Малая Падерь сгорел сарай. Предварительная причина — удар молнии. В среду, 10 июня, в одной из деревень Слуцкого района ранение получил участковый милиционер. Он пришёл домой к 32-летнему мужчине, чтобы доставить его в ИВС, а затем направить в ЛТП. Мужчина попытался сбежать. При задержании подозреваемый показал нож. Участковый выбил оружие, получив незначительное ранение руки, и надел на нападавшего наручники.

Бывший директор и главный бухгалтер «Слуцкого Агросервиса» получили штраф по 300 базовых величин каждый (по 8100 рублей). Суд Слуцкого района признал главного бухгалтера виновным в служебном подлоге, а бывшего руководителя предприятия — в подстрекательстве к совершению этого преступления. Приговор суда вступил в законную силу.

В районе Шищиц в четверг, 11 июня, женщина на спор переплывала водоём и, предположительно, утонула. Об этом в милицию сообщил мужчина. Официальных комментариев о случившемся пока нет, так как по состоянию на утро 12 июня тело не найдено.

В Слуцком РОВД рассказали, что в районе участились случаи, когда с банковских карт людей похищают деньги через известную торговую площадку для частных объявлений. Мошенники пользуются доверчивостью случчан.

Ну и ещё одно событие обратило на себя внимание жителей Слуцка, хотя непонятно, отнести его к разряду происшествий или курьёзов. У входа на слуцкий пляж исчезли плафоны с фонарей, которые были установлены месяц назад.

Люди

Истории людей могут показаться незначительными на фоне масштабных событий, которые происходят в стране. Но именно люди, их поступки вдохновляют наших читателей не унывать и искать выход из любой ситуации.

Жительница Слуцка Лилия Звягова рассказала, как воспитывает одна двоих сыновей после развода. Она, кроме того, владелица ковромоечного цеха. Лилия поделилась своей историей, как не побоялась уйти от мужа и самостоятельно достигла успеха. Она доказала себе и окружающим, что и без мужчины можно быть счастливой.

Случчанка Валентина Корень работает машинистом башенного крана уже около шести лет. Она рассказала «Кур'еру», как попала в профессию, как первый раз забралась на кран, сколько зарабатывает и как реагируют мужчины, когда узнают, что она крановщица.

На прошлой неделе жительница Слуцка Инна Шилович поделилась своими воспоминаниями о детстве, чем вызвала читателей на добрые и искренние отклики. «Кур'ер» подготовил обзор воспоминаний случчан, детские годы которых пришлись на 70-е, 80-е и 90-е годы.

История

Ко Дню Победы «Кур`ер» запустил уникальный проект «Имена. Слуцк», а через месяц мы представили его продолжение — проект «Имена. Копыль». Это электронный банк данных, в котором собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах. Здесь вы найдёте имена земляков — уроженцев Копыльского края.

«Кур`ер» благодарит Олега Павкштелу, автора проекта, который посвятил годы своей жизни, собирая информацию в банк данных «Имена. Копыль».