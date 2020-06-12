С началом пандемии «Кур'ер» открыл «горячую линию по COVID-19». Это было сделано для того, чтобы наши читатели имели возможность рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются в этой ситуации, задать вопросы, которые их волнуют, и найти с помощью журналистов ответы на них.

Судя по поступившим за два месяца звонкам, видно, как изменяются интересы жителей. Если раньше людям было непонятно, какие симптомы у заболевания, какие нужно принимать меры предосторожности, куда обращаться, в каких случаях вызывать «скорую», кому делают тесты. По этим материалам подготовлено несколько десятков разъяснительных публикаций. Сейчас характер звонков изменился. Люди рассказывают свои личные истории, а самый распространённый вопрос, который задают практически каждый день: «Сколько заболевших в Слуцке?»

«Кидаюсь, как волчица, на всех!»

«Пишут, сколько заразилось, сколько выписалось. А вот почему не информируют людей, сколько заразилось в Слуцке? Сколько вылечилось? — такой вопрос задала «Кур'еру» случчанка 9 июня и рассказала, как отсутствие точной информации влияет на поведение населения. — Люди не понимают. Я вот сама уже кидаюсь, как волчица, на всех. Хожу в маске, очках, перчатках, потому что у меня организм слабый, после инфаркта. Я защищаюсь. Пришла в магазин новый, людей полно, единицы в масках. Встала за мной женщина, прямо на плечах висит. Я посмотрела на неё, потом на линию. Она мне: «Но вы же в маске!» Я ей отвечаю: «Так, может, я больная!» Она прямо отпрыгнула и мне: «Тогда вас надо судить!». Я говорю ей: «А вас не надо судить и штраф давать, что вы не в маске?» То же повторилось в магазине мясокомбината. Только после того, как говорю, что болею, от меня отходят.

А всё происходит почему? Потому что люди не понимают, сколько людей у нас болеет. Вот у нас в доме два человека умерли. И я слышала, что каждый день в наше отделение 10 человек поступает. У нас в исполкоме человек уже болеет. Почему говорят цифры по республике?

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Никто не понимает, что происходит. Вот у меня знакомая ездила маму хоронить, умершую от COVID-19. Когда вернулась, сообщила фельдшеру, что она — контакт первого уровня, а та её отправила на работу. Только через 4 дня из того места передали на неё сообщение и посадили на больничный как «контактную».

Меня интересует, чтобы люди поняли, что у нас много болеет, количество. Люди не знают, сколько болеет. Вы должны добиться ответа".

Вопросы, которые поступили от случчан в «Кур'ер»

В конце каждого материала о пандемии мы предлагаем читателям задавать вопросы. которые их волнуют. Вот несколько вопросов за последние дни. И все они про статистику:

…уверен, что не всё так, как на самом деле. Не написано, как пациенты наблюдают чёрные мешки в коридорах с телами, как неделями просто лечат от расстройства, вызванного медпрепаратами…

Нам хочется знать обстановку с заболеванием по всем городам и посёлкам. Тогда, может быть, народ задумался бы о масках. А так все думают, что это где-то далеко, но только не у нас. Давайте народу более правдивую информацию, а не ту, что президент наш придумал.

Хотелось бы знать конкретную информацию о ситуации с больными с диагнозом COVID-19 в Слуцком районе.

Правду!!! Зачем врут о количестве больных? И сколько по районам???

Много ли молодых людей в возрасте до 35 болеет и в какой форме?

Всё по районам и областям о статистике!

Сколько заболевших в Слуцке?

Правдивую статистику!

Что отвечают официальные лица на вопросы о статистике по районам

Руководители Слуцкой ЦРБ и Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии отвечают, что не могут назвать конкретные цифры о заболеваемости коронавирусом в Слуцком районе, что все вопросы о количестве заболевших нужно адресовать в Минздрав.

«Кур'ер» обращался в Министерство здравоохранения РБ, но ответа до сих пор нет.

Несмотря на то, что «Кур'ер» имеет данные (из личных источников) о масштабах заболеваемости в Слуцке, редакция публикует только информацию, которую может доказать. В данном случае нет возможности получить документальное подтверждение или заручиться информацией из уст официальных лиц. Поэтому редакция не может позволить в публикациях говорить о сотнях заражённых или, например, десятках умерших. Потому мы последовательно и компетентно публикуем десятки разъяснительных материалов, которые помогают нашим читателям быть информированными в вопросах личной и семейной безопасности. То есть в той сфере, в которой от них зависит хотя бы что-то.

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на редакционный адрес газеты info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена). Ваши сообщения примет сотрудник «Кур'ера» до 17.00 в рабочие дни. Если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы попытаемся найти! Пишите и в Viber в чат «Поговорим, Слуцк». Присоединяйтесь!