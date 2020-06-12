«За то, что не оставили нас в такой трудный момент». Семья умершего милиционера благодарит сотрудников Слуцкого РОВД

Родные случчанина Владимира Валерьевича Хотько выражают огромную благодарность всем, кто не остался в стороне и поддержал его семью в трудный момент.

«Мы потеряли добропорядочного, любимого, искреннего, честного мужа и отца.

Хотим поблагодарить за материальную и моральную поддержку сотрудников Слуцкого РОВД, в частности Александра Сергеевича Цося. Спасибо за оказанную помощь, за понимание и поддержку, небезразличие. За то, что не оставили нас в такой трудный момент, были рядом и поддерживали нашу семью».

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Семья умершего сотрудника Владимира Валерьевича Хотько

