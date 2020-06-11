В Слуцк приедет заместитель главы Администрации президента Беларуси. Ему можно будет задать вопросы

Во вторник, 16 июня, в Слуцк приедет Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь.



В здании Слуцкого райисполкома (ул. Ленина, 189, каб. № 101) с 10.00 до 12.00 он проведёт приём граждан.

Предварительно записаться на приём можно 12 июня с 8.00 до 13.00 по телефону 7 50 05.

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«При проведении приёма заявителям рекомендовано соблюдать необходимые санитарно-противоэпидемические меры (наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), перчаток; соблюдение дистанции не менее 1−1,5 метра друг от друга)», — отмечает «Слуцкий край».