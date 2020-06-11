Своими словами о выборах-2020. Елена Улащик о возбуждённом народе и интеллигентной власти

Жительница Слуцка Елена Улащик, заведующая магазином, рассказывает, что с каждым годом ей всё тяжелее становится распределять свою зарплату, про интеллигентную власть, а также о своей реакции на то, что нас все хотят дестабилизировать.

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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