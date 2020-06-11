В головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. До участия в избирательной кампании Бабарико возглавлял его 20 лет

В головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Об этом TUT. BY рассказал сотрудник банка.

— Чтобы проходил обыск, я не видел, но люди в масках, у которых на форме написано ДФР, — да, они тут есть, — сказал TUT. BY начальник отдела спецпроектов, благотворительной и спонсорской помощи Белгазпромбанка Сергей Приемко.

Напомним, один из претендентов в президенты в нынешнюю избирательную кампанию Виктор Бабарико до выдвижения 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.

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В пресс-службе Комитета госконтроля TUT. BY рассказали, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 335 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

— В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Дополнительная информация будет предоставлена позже, — сказали в пресс-службе КГК.

— Виктор Бабарико входит в список подозреваемых?

— Данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет, — уточнили в КГК.

Виктор Бабарико рассказал TUT. BY, что в штабе инициативной группы все спокойно.

— Ни у наших сотрудников, ни у наших членов группы ничего такого не происходит. Знаю, что обыск проходит у людей, непосредственно связанных со мной. Но они не сотрудники банка, просто мои друзья, они могут знать тех, кто проходит по делу в качестве подозреваемых. Но фамилий ведь мы не знаем, кто проходит по делу. Это лишь мое предположение, — сказал Виктор Бабарико.

— Сколько таких людей, у которых проходит обыск?

— Пока один.

В компании «ПриватЛизинг», которую Лукашенко связал с альтернативным претендентом в президенты, также проходит обыск. Туда приехали порядка 10 сотрудников ДФР, рассказали TUT. BY в компании.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов, и попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частников. Он также поручил совместно с генеральным прокурором, Комитетом госконтроля, другими структурами и при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы они несли ответственность за людей.