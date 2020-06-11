«После пандемии врачи смогут чаще ходить домой». Посмотрите, каким видит Слуцк после коронавируса 11-летняя случчанка

Слуцкая семиклассница Виктория Сурма принесла в редакцию «Кур'ера» рисунок на конкурс «Слуцк после коронавируса». Она изобразила на бумаге радостных людей, которые встретились в городском парке после самоизоляции.

Последние недели школьница была на дистанционном обучении. По её словам, самоизоляция — это скучно. Ей не хватало встреч и прогулок с друзьями. Вика надеется, что пандемия закончится к концу лета.

«Хочется, чтобы коронавирус прошёл. Врачей жалко. Им сейчас сложно и физически, и морально. Да и такой погодой жарко ходить в их костюмах, перчатках и масках. После пандемии врачам будет легче работать, а ещё они смогут чаще ходить домой», — говорит девочка.

Вика соблюдает все меры безопасности, когда идёт в общественные места. Она близко не подходит к людям, надевает маску и всегда обрабатывает руки антисептиком после похода в магазин.

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Газета «Кур'ер» приглашает и вас поучаствовать в нашем конкурсе. Для этого надо нарисовать рисунок/сделать иллюстрацию в графическом редакторе на тему «Слуцк после коронавируса».

Сканированные рисунки присылать на электронную почту vika@kurjer.info, Viber 8 025 959 29 90 (Виктория) или vk.com/kurjer. Бумажные (лист/полотно не больше формата А4) или флешку приносить по адресу: г Слуцк, ул. Ленина, 128 в будние дни с 9 до 17 часов (с 13 до 14 часов — обед).

Победители получат в подарок рюкзак, зонт и другие фирменные презенты.