«Без участия папы я ращу мальчиков шестой год». Почитайте историю случчанки, которая доказала себе и окружающим, что и без мужчины можно быть счастливой

Некоторые мужчины считают, что без их участия женщина ни на что не способна. А если она ещё и с ребёнком на руках, то про светлое будущее вообще может забыть. Женщины искренне в это верят и, как часто это бывает, живут в несчастном браке, только бы не оказаться «в нищете на улице». Героиня этого материала Лилия Звяговадоказала себе и окружающим, что и без мужчины можно быть счастливой.

Она — мама двух мальчиков, владелица ковромоечного цеха. Лилия поделилась своей историей, как не побоялась уйти от мужа и самостоятельно достигла успеха.

«Мы с мужем поженились по большой любви совсем молодыми, мне было 18, ему — 21. Прожили десять лет вместе. В браке родились трое деток. Но в последние годы наши отношения были далеко не самые лучшие. Я была долгое время в декретном отпуске, супруг работал. У меня был вакуум общения, супруг, наоборот, за день уставал. Мы отдалились друг от друга и стали разными.

А после трагедии — у нас погиб старший сын — я поняла, что сохранять брак не имело никакого смысла.

Жизнь после развода

После развода муж не отдал мне ничего, кроме детей. Только одежда и некоторые документы. Я тогда не обратила на это особого внимания. Это был тяжёлый для меня период, я переживала гибель ребёнка, жизнь померкла и я просто перестала замечать, что вокруг мир продолжает вращаться.

Тогда мы жили в Гомельской области, и мои родные помогли с переездом на родину в Слуцк. Их поддержка очень помогла мне в то нелёгкое время. Чтобы прокормить семью, я пошла работать уборщицей в одну из организаций города. Но зарплата бюджетника крайне мала, а постоянно обращаться за помощью к родным мне было стыдно. Я сказала себе: „Ты взрослый самостоятельный человек. Ты мама. Нельзя сидеть на месте! Нужно что-то делать!“.

У меня на тот момент было открыто ИП и закуплена техника для химчистки текстиля. Попутно с основной работой я стала развивать своё дело. Забирала деток из школы и садика, оставляла их под присмотром родных или соседей и ехала зарабатывать. Так постепенно мои труды дали свои плоды.

На данный момент я владелец ковромоечного цеха, основатель клинингового движения в нашей стране, активно занимаюсь обучением в данной сфере. Недавно прошла курсы переквалификации и стала в дополнение ко всему дезинфектором. Это позволит более качественно оказывать услуги и расширить их.

Отношения с детьми

Детки растут и становятся самостоятельными. Это даёт возможность развиваться. В нашей маленькой, но дружной семье царит любовь и взаимопонимание. Возможно, ребятам не хватает моего времени, но они знают, что я всегда рядом, на расстоянии телефонного звонка. Мы вместе гуляем, много говорим на разные темы. Я знаю переживания, интересы и стремления своих детей. И безгранично их люблю, как и любая мама.

Без участия папы я ращу мальчиков шестой год.

Папа не общается с ними около 3,5 лет, он ни разу не взял детей на каникулы или выходные. Запрета на общение нет, исполнительный лист на алименты я забрала давно, более трёх лет назад. Он добровольно присылает деньги почтовым переводом — около 160 рублей в месяц.

Я стараюсь дать детям максимум любви и внимания за двоих родителей, чтобы они не чувствовали себя в чём-то обделёнными. Уверена, что самостоятельно, без папы я смогу вырастить достойных мужчин».

Марта Грибко, @marta_gribko