«Сахарное дерби». ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Городеи». Прогноз на матч

В пятницу, 12 июня, в рамках 13-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Городеи». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 20.00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Городея». Команда из Несвижского района на сегодняшний день испытывает тяжёлые финансовые трудности — у руководства клуба есть задолженности по зарплатам перед игроками за март, апрель май. На фоне таких событий команда выступает в чемпионате неважно: в последнем туре «городейцы» потерпели разгромное поражение от «Смолевичей» со счётом 4:1. Так же директор ФК «Городея» Александр Марченко заявил, что команда может сняться с чемпионата уже после первого круга. На данный момент руководство «Городеи» и основные футболисты договорились доиграть до конца первый круг. Дальнейшие перспективы клуба должны проясниться в ближайшее время.

В турнирной таблице команда находится практически в зоне вылета и по статистике «Городея» забивает меньше всех в лиге. Засчёт какого потенциала команда будет пытаться обыграть «Слуцк» — непонятно. На сегодняшний день «бело-синие» выглядят в играх чемпионата более свежо, команда находятся в оптимальных кондициях, о чем свидетельствует как минимум прошедший сыгранный матч с жодинским «Торпедо-БелАЗ».

ФК «Слуцк». Случчане являются «братьями по несчастью» с «Городеей», у «бело-синих» так же есть финансовые трудности, но, не смотря на этот фактор, команда продолжает находиться вверху турнирной таблицы.

В последнем туре игроки «Слуцка» добыли волевую ничью в матче с жодинским «Торпедо-БелАЗ», сравняв счёт в компенсированное время. Правда, засчёт того, что брестское «Динамо» было сильнее «Минска» в 12-ом туре (6:1), случчане опустились на одну строчку ниже в турнирной таблице. Сейчас «бело-синие» занимают 6 место.

Случчане в каждом матче играют на победу, созидают в атаке и имеют по нескольку опасных моментов за игру. Правда, иногда подводит реализация. В предстоящем матче игроки «Слуцка» должны увозить очки из «Городеи». Если не победу, то ничью точно.

Прогноз на матч. «ФК „Слуцк“, фора 0». Коэффициент — 1.62.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.