«Все остались довольны». Как разрешился вопрос в отделениях почты в Слуцком районе, где сотрудники жаловались на сокращение зарплаты и рабочего дня

Ранее в редакцию «Кур`ера» обращались несколько сотрудников разных почтовых отделений Слуцкого района. Они поднимали вопрос о сокращении рабочего времени и зарплаты, отмечая, что их отделения ни разу не сработали в убыток. После публикации вопрос был урегулирован, и все работники остались довольны.

Об этом «Кур`еру» сообщила Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП «Белпочта».

«Ежегодно проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности как в целом по предприятию, так и структурными подразделениями. Штат работников отделений почтовой связи рассчитывается ежегодно в первом квартале на основании объёмов выполненных работ за предшествующий отчётный период. В течение второго квартала штат работников, в том числе и режим работы объектов почтовой связи, приводится в соответствии с объёмами выполняемых работ. Стоит отметить, что численность работников пересматривается ежегодно. Она может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, — пояснила Екатерина Журавская. —

Одновременно хочу отметить, что с работниками, обратившимися к вам, урегулирован вопрос. Им даны повторные разъяснения, которыми они остались удовлетворены».

Как именно была урегулирована проблема, «Кур`ер» не разглашает, так как это является внутренним производственным вопросом РУП «Белпочта». Работники, обращавшиеся в нашу редакцию, подтвердили, что их вопрос решён. «Ситуацию урегулировали. Мы остались довольны решением руководства и продолжаем работать», — ответили они.