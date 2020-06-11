В Слуцке активизировались интернет-мошенники. Они обманывают людей через Kufar.by

В Слуцком районе участились случаи, когда с банковских карт людей похищают деньги через известную торговую площадку Kufar.by. Мошенники пользуются доверчивостью случчан.

Артём Филипович, сотрудник подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Слуцкого РОВД, рассказал, как действуют злоумышленники:

«Злоумышленники размещают на сайте объявления о продаже каких-либо товаров по привлекательной цене. После того как граждане заинтересовываются объявлением, злоумышленник предлагает дальнейшее общение посредством различных мессенджеров, например, Viber, WhatsApp, при этом не редко указывая иностранный номер телефона, чаще всего российского оператора сотовой связи.

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В переписке злоумышленники сбрасывают «фишинговые» ссылки (Изображение 1), в которых отображаются сведения о товаре, цена, а также поля для заполнения личных данных, адреса доставки, а также сведения о банковской карте (номер карты, срок действия, CVV-код), сведения из SMS, поступающих на мобильный телефон.

После того как граждане вводят все необходимые данные, злоумышленники получают несанкционированный доступ к их банковским счетам, после чего совершают хищения денежных средств с данных банковских счетов.

Похожим образом действует схема злоумышленников, которые представляются покупателями. Они заинтересовываются товаром, не торгуясь, соглашаются на приобретение товара. Общение также происходит в различных мессенджерах.

При общении злоумышленники говорят, что готовы оплатить покупку путём перевода денежных средств на банковскую карту, однако в силу различных обстоятельств сообщают, что товар заберут через несколько дней либо попросят родственников его забрать.

После снова злоумышленники присылают «фишинговые» ссылки (Изображение 2) на страницы, визуально схожие со страницами интернет-банкингов различных банков. Перейдя по данной ссылке, появляются надписи о переводе на сумму стоимости товара, а также имеются поля для ввода реквизитов «логина» и «пароля» интернет-банкинга для получения перевода.

Доверчивые граждане вводят в данные поля все необходимые реквизиты, после чего злоумышленники получают несанкционированный доступ к банковским счетам граждан и совершают хищения денежных средств.

Помните, что для денежного перевода на банковскую карту необходимо знать только номер и срок действия банковской карты. Ни в коем случае нельзя сообщать уникальные коды банковских карт, реквизиты доступа к «банкингу».

Не стоит переходить по ссылкам, которые сбрасывают якобы продавцы либо покупатели, так как данные ссылки могут быть «фишинговыми» и направлены на получение конфиденциальных данных граждан.

Будьте бдительны! Так вы обезопасите себя от преступных посягательств и сохраните свои деньги!"

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