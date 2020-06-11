Играл за БАТЭ, но числился дворником. Александр Шевцов — про футбол 70-х и футбольную школу Слуцка

Олеся Белая
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Александр Шевцов в слуцком футболе — с начала 70-х годов. Он выступал за слуцкую команду «Спартак», два года играл за БАТЭ, а с начала 80-х занимался преподаванием. Например, 17 лет учил физкультуре ребят в ПТУ № 132 (сейчас — Слуцкий государственный колледж), тренировал футбольную команду училища. Сейчас он директор Слуцкой детско-юношеской спортивной школы по футболу «Слуцк» общественного объединения «СФК «Слуцк».

Александр Иванович рассказал «Кур'еру» о советском футболе, какими звёздами были слуцкие футболисты и о том, как сейчас поживает слуцкая футбольная школа.

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