Александр Шевцов в слуцком футболе — с начала 70-х годов. Он выступал за слуцкую команду «Спартак», два года играл за БАТЭ, а с начала 80-х занимался преподаванием. Например, 17 лет учил физкультуре ребят в ПТУ № 132 (сейчас — Слуцкий государственный колледж), тренировал футбольную команду училища. Сейчас он директор Слуцкой детско-юношеской спортивной школы по футболу «Слуцк» общественного объединения «СФК «Слуцк».

Александр Иванович рассказал «Кур'еру» о советском футболе, какими звёздами были слуцкие футболисты и о том, как сейчас поживает слуцкая футбольная школа.