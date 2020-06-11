Истоки этого канала или «ручья», который проходит почти по центру города и по пути наполняется нечистотами, начинаются где-то за рынком. Вначале он выглядит даже довольно привлекательно: по краям растёт зелень — белокрыльник и одуванчики. Но когда канал подходит к улице Ленина у дома № 147, то здесь с ним происходит метаморфоза. Он превращается в безобразную канаву из-за сточных вод.

Один зловонный «источник» бьёт прямо из-под крышки канализационного люка. Другим источником нечистот является огромная труба, по которой текут мыльные воды со стороны столовой № 5.

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«Рукомойный» ручей исчезает в трубе по улице Ленина, уходит за забор площадки бывшего консервного завода, а выходит с противоположной стороны забора на улице Виленской. Далее течёт в староречье Случи (см. схему). На последнем фото видно устье ручья, где он смыкается с рекой.

А потом мы говорим, что в нашей реке рыбы стало мало.