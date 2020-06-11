Истоки этого канала или «ручья», который проходит почти по центру города и по пути наполняется нечистотами, начинаются где-то за рынком.Вначале он выглядит даже довольно привлекательно: по краям растёт зелень — белокрыльник и одуванчики.Но когда канал подходит к улице Ленина у дома № 147, то здесь с ним происходит метаморфоза. Он превращается в безобразную канаву из-за сточных вод.
Один зловонный «источник» бьёт прямо из-под крышки канализационного люка. Другим источником нечистот является огромная труба, по которой текут мыльные воды со стороны столовой № 5.
«Рукомойный» ручей исчезает в трубе по улице Ленина, уходит за забор площадки бывшего консервного завода, а выходит с противоположной стороны забора на улице Виленской. Далее течёт в староречье Случи (см. схему). На последнем фото видно устье ручья, где он смыкается с рекой.
А потом мы говорим, что в нашей реке рыбы стало мало.
Гэта былая рэчка Тройча. Пачыналася на былым Бранавіцкім полі, якое вясною затаплівалася вадою. Ад чыгункі на мелькамбінат да Бранавіч на працягу да кіламетра было мора вады. З гэтага люка даўно каналізацыйныя стокі выцякаюць. Таксама за базарам мясцовыя жыхары некаторыя вывялі мясцовую каналізацыю ў былую рэчку.І гэта не ўсё, была калісьці рэчка Крапіўна, цякла праз цыганскі парк, потым паўз вуліцу Якуба Коласа, далей перасякае Сацыялстіычную.З вуліцы Крылова ў яе сцякае канава з каналізацыйнымі мясцовымі стокамі, дамы, з якіх выцякае брудная вада, устанавіць легка.І на вул. Якуба Коласа таксама ёсць такі сток. Па сведкам рыбаловаў некаторыя «сумленныя» жыхары вул. Вечаркевіча таксама вывялі сваю каналізацыю прама ў Случ. Хай бы адпавядаючыя службы зрабілі абыход і прыцягнулі… Подробнее »