«Никто не мог предположить». Как в Германии пандемия коронавируса породила велосипедный бум

Когда ООН весной 2018 года принимала решение впредь отмечать 3 июня Всемирный день велосипеда, никто не мог предположить, что мощный импульс дальнейшему распространению на планете этого экологичного вида транспорта даст смертельно опасный вирус.

Но получилось именно так: давно наметившийся тренд к усиленному использованию велосипедов в крупных городах резко ускорила пандемия COVID-19. Она породила страх заразиться в общественном транспорте и побудила многих передвигаться на двухколёсном транспорте под открытым небом.

Немцы скупают велосипеды

В Германии сейчас велосипедный бум. Опросы показывают, что многие немцы целенаправленно сокращают пользование общественным транспортом, боясь заразиться или испытывая дискомфорт из-за необходимости надевать маску. Вместо этого респонденты чаще ездят на автомобиле, ходят пешком или садятся на велосипед.

«Мы наблюдаем сейчас в магазинах велосипедов значительный наплыв покупателей. Не хочу называть велосипед выигравшим от нынешнего кризиса, но могу констатировать, что он переживает сейчас совершенно особый момент», — говорит Давид Айзенбергер, отвечающий за маркетинг и связи с общественностью в промышленном союзе ZIV, объединяющем около 100 производителей велосипедов и их поставщиков.

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По его словам, в магазинах сейчас много не только постоянных клиентов, которым из-за карантина пришлось отложить очередную запланированную покупку, но и тех, кто теперь заново открывает для себя это транспортное средство. Это видно, в частности, по заметно возросшему спросу на простые модели для новичков по цене примерно 300 евро. Большой спрос также на детские велосипеды.

«Никогда не забуду тот понедельник, когда мы вновь открылись, — рассказал DW владелец магазина велосипедов в Кёльне Кристоф Хопп о первом дне работы после карантина. — Такое было впечатление, что прорвало плотину». В мае наплыв посетителей был, как он выразился, «просто сумасшедший».

Новые велосипедные дорожки и парковки в немецких городах

А ведь Германия велосипедистов финансово никак не поддерживает — в отличие от Италии, Франции или, скажем, Литвы, где при утилизации старого автомобиля можно получить субсидии на покупку обычных или электрических велосипедов. В ФРГ возросший спрос стимулируют другие факторы, например, значительное улучшение условий для передвижения в городах.

В том же Кёльне в последние годы значительно расширили велосипедные дорожки, в том числе на центральных улицах города. В Гамбурге в рамках только что согласованной программы выдавливания автомобилей из центра города принято решение рядом с автостоянками соорудить парковки для 40 000 велосипедов. Льготные условия в срочном порядке предоставили велосипедистам власти Берлина. После того как жители из-за коронавируса в массовом порядке пересели на велосипеды, на многих важнейших магистралях появилась временная разметка. Она потеснила автомобили, чтобы обеспечить сильно возросшему числу велосипедистов возможность сохранять на дорожках социальную дистанцию.

Весьма вероятно, что значительную часть этой временной разметки превратят затем в постоянную, поскольку Берлин и без того взял курс на ограничение автомобильных потоков. Хотя без упорной борьбы «сдавать города» велосипедистам немецкие автомобилисты и автомобильная промышленность Германии, конечно же, не захотят. Однако влияние быстро набирающей силу велосипедной отрасли тоже не стоит недооценивать.

Велосипедная отрасль ФРГ заработала 4,2 млрд евро

В Германии в настоящее время порядка 280 тысяч человек занимаются производством, продажей и ремонтом велосипедов. На их покупку жители страны потратили в 2019 году 4,2 млрд евро — на 34% больше, чем годом раньше. Столь значительное увеличение выручки объясняется, прежде всего, растущей популярностью электровелосипедов.

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