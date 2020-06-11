Четыре дня Слуцкая ГАИ будет активно следить за трезвостью водителей

С 12 по 15 июня Слуцкая ГАИ в рамках акции «Трезвый водитель» усилит контроль за физическим состоянием водителей.

Сотрудники ГАИ вместе с другими службами милиции будут следить за обстановкой возле мест концентрации ДТП, мест массового отдыха и движения транспорта, АЗС и не только. Особенно в вечернее и ночное время суток. Об этом «Кур'еру» сообщил Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

ГАИ рекомендует водителям не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, даже после небольшого количества выпитого, и всячески пресекать такие попытки.

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СПРАВКА. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления, а также за отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами ТС сроком на 3 года. Также он получает штраф от 1350 до 2700 рублей (от 50 до 100 базовых величин).

За повторное управление в нетрезвом виде в течение года в отношении автолюбителя возбуждается уголовное дело, а его ТС конфискуется (вне зависимости от того, кому принадлежит).