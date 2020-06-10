Выпускной «на минималках». Как прошло вручение аттестатов в СШ № 11 Слуцка

Из-за пандемии и стабильной ситуации с распространением коронавируса в Слуцке в этом году не было выпускного бала на городской площади, где собирались сотни выпускников со всех школ города и района, их родители, знакомые и просто зрители.

Вручение прошло «малыми группами» — в каждой школе отдельно. В СШ № 11 три выпускных класса. Корреспондент «Кур'ера» Игнат Гавриш запечатлел учеников, так сказать, на подходе к вручению аттестата, на подходе ко взрослой жизни.