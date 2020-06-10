В 11-м городке Слуцка, от конечной остановки автобусов «Социалистическая» в сторону 12-го городка, вдоль улицы Гагарина, начали строить тротуар. Случчанка Ольга рассказала, как это место вошло в историю их семьи.

В Слуцке 11-й городок массово застраивался в 70−80-е годы. Сейчас здесь проживает несколько тысяч человек.

Всё это время, около 40 лет, тротуар вдоль улицы Гагарина заканчивался на полпути от 12-го до 11-го городка у остановки «ДОСААФ». Дальше пройти можно было только по обочине, что было неудобно и небезопасно, потому что по дороге двигается и большегрузный транспорт.

Жительница Слуцка Ольга рассказала, что с этим местом в их семье связана история её рождения. «Тогда мы жили в 12-м городке. Маме ставили роды на 28 апреля, но я почему-то не торопилась появиться на свет. Когда папа приехал с дежурства, родители решили прогуляться до пляжа в 11-м городке, шли как раз по этой дороге. Это было 1 мая. До речки мама дошла сама. Там прогуляли часа три, а вот обратно она уже не смогла идти, поехали на автобусе. В три часа ночи её забрала „скорая“, а в 7.50 я родилась. Это было 2 мая, 38 лет назад», — рассказала Ольга.

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Сейчас здесь наконец-то начали оборудование тротуара: с утра работает техника и рабочие.

11 городке через 40 лет после строительства микрорайона начали оборудовать тротуар
Тротуар начинается от конечной остановки автобусов. Фото: Елена Бадьина
11 городке через 40 лет после строительства микрорайона начали оборудовать тротуар
11 городке через 40 лет после строительства микрорайона начали оборудовать тротуар
По тротуару можно будет дойти в кафе «Айс».
11 городке через 40 лет после строительства микрорайона начали оборудовать тротуар
Место будущего тротуара отмечено колышками
11 городке через 40 лет после строительства микрорайона начали оборудовать тротуар
Ямы вдоль обочины засыпают
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