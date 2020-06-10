В 11-м городке Слуцка, от конечной остановки автобусов «Социалистическая» в сторону 12-го городка, вдоль улицы Гагарина, начали строить тротуар. Случчанка Ольга рассказала, как это место вошло в историю их семьи.

В Слуцке 11-й городок массово застраивался в 70−80-е годы. Сейчас здесь проживает несколько тысяч человек.

Всё это время, около 40 лет, тротуар вдоль улицы Гагарина заканчивался на полпути от 12-го до 11-го городка у остановки «ДОСААФ». Дальше пройти можно было только по обочине, что было неудобно и небезопасно, потому что по дороге двигается и большегрузный транспорт.

Жительница Слуцка Ольга рассказала, что с этим местом в их семье связана история её рождения. «Тогда мы жили в 12-м городке. Маме ставили роды на 28 апреля, но я почему-то не торопилась появиться на свет. Когда папа приехал с дежурства, родители решили прогуляться до пляжа в 11-м городке, шли как раз по этой дороге. Это было 1 мая. До речки мама дошла сама. Там прогуляли часа три, а вот обратно она уже не смогла идти, поехали на автобусе. В три часа ночи её забрала „скорая“, а в 7.50 я родилась. Это было 2 мая, 38 лет назад», — рассказала Ольга.

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Сейчас здесь наконец-то начали оборудование тротуара: с утра работает техника и рабочие.