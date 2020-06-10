В Беларуси не будут вводить административную ответственность за оскорбление учителей

В новом административном кодексе не будет статьи за оскорбление учителя. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказала Ольга Чуприс, замглавы Администрации президента.

«Как выяснилось, данная норма была бы мёртвой. Всё из-за того, что учитель не позволит себе, за редким исключением, обратиться за охраной своих прав. Тем более ему сложно будет обратиться за защитой через публичные институты», — отметила Ольга Чуприс.

Норму планировали ввести из-за того, что «в последнее время остро стоит вопрос о защите прав учителя».

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«Например, немало событий произошло в прошлом году именно негативного толка, когда школьники пытались, скажем так, давить на учителей. Порой такие ситуации доходят до откровенных оскорблений школьного учителя. Обществу надо встать на защиту педагогов», — поясняла инициативу замглавы Администрации президента.

В ТЕМУ. После скандалов в гомельских школах Министерство образования Беларуси решило внедрить этический кодекс педагога. Документ «Примерные этические правила педагогических работников» должен уменьшить конфликты в школах.

Проект документа состоит из четырёх частей. В нём прописано, какими должны быть отношения между наставниками и учениками, а также учителями и законными представителями детей. Подробнее — здесь.

КОНТЕКСТ. Скандалы в гомельских школах.

Случай в школе № 15. 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.

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