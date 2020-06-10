Большое обновление товара в магазине «Сезон»

Магазин «Сезон», что находится на ул. Социалистическая, 144, снова начал работать.

В магазине большой ассортимент одежды и обуви для всей семьи и огромный размерный ряд.

Широкий выбор товаров для дома: коврики для ванной, скатерти, полотенца, постельное бельё, подушки и одеяла. А самое главное, что весь товар по доступным ценам!

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Что можно приобрести в магазине?

Женская одежда: куртки, пиджаки, платья, юбки, туники, рубашки, джинсы, штаны, леггинсы, спортивная одежда, нижнее бельё, сорочки, кардиганы, халаты.

Мужская одежда: куртки, штаны, рубашки, джинсы, спортивные костюмы и многое другое.

Детская одежда: верхняя одежда, комбинезоны, платья, толстовки, спортивные костюмы, рубашки, леггинсы, юбки, шорты.

Магазин находится по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 144 (2-й этаж, 11-й городок).

Режим работы: с 9.00 до 19.00 без обеда и выходных

Приглашаем за покупками!

ООО «Рамзия» УНП 690 669 500