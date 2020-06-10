В Беларуси целыми колониями убивают супергрызунов. Чем могут помочь жители Слуцка

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит экологическую инициативу по сохранению реликтовых зверей Беларуси, которым грозит исчезновение.

В Несвижском районе «АПБ» выявила восемь колоний сусликов, но их уничтожат, распахивая поля. Одна колония уже погибла. Остальные находились под угрозой в конце мая. «Ни районные власти, ни местная инспекция Министерства окружающей среды не хотят видеть и охранять реликтовые виды. Всем остальным колониям сусликов Несвижа грозит уничтожение от сельскохозяйственных работ: без охранной бумаги их колонии могут перекопать. Но есть закон, и из этого тупика должен быть выход», — говорится на сайте «АПБ».

Хомяк, суслик и белка-летяга всегда обитали на территории Беларуси, но в последние десятилетия стали настолько редкими, что не все знают об их существовании в нашей стране. Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком эколого-биологическом центре учащихся.

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Слуцкое районное отделение общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» решило поддержать инициативу «Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!» и привлечь внимание к этим удивительным зверькам.

Всех, кто считает себя другом природы, приглашаем поддержать инициативу и принять участие в опросах «Что я знаю о супергрызунах?» в соцсети «ВКонтакте».

— это смелый зверёк, активный преимущественно в сумерках и ночью. При нападении какого-либо животного обычно убегает, но бывают случаи, когда он встаёт на задние лапы, издаёт резкие свистящие звуки и принимает угрожающую позу, надувая при этом защёчные мешки. В такой позе становятся видны яркие чёрные и рыжие низ и бока тела, производящие на потенциальных врагов (ласку, горностая, лисицу) отпугивающий эффект., в отличие от хомяка, живёт колониями. Колония крапчатого суслика — это своеобразный населённый пункт со своей связью, дорогами, наблюдательными пунктами и иерархией. Колония может занимать различную территорию и насчитывать от нескольких десятков до сотен и тысяч нор. Каждый зверёк здесь имеет свой индивидуальный участок, который метится и охраняется от посягательств пришельцев. В густонаселённых колониях кормовые участки часто перекрываются. От жилой норы по участку расходятся хорошо заметные тропинки. Обычно они ведут к кормовым норам. Как и хомяки, суслики зимой спят., ближайшая родственница белки обыкновенной, до недавнего времени считавшаяся исчезнувшей с территории нашей страны, всё-таки обитает на северо-востоке Беларуси. Два года назад зоологи обнаружили следы её жизнедеятельности, а впоследствии и её саму в Городокском районе Витебской области. У летяги есть перепонка между передними и задними лапами, что помогает ей перелетать с дерева на дерево. Селится она в дуплах дятлов в старых лиственных и смешанных лесах и на землю почти не спускается. Главная угроза этому виду — полная вырубка старых лесов, спиливание дуплистых деревьев.