Вам знакомо чувство, когда вдруг захотелось посмотреть на пчёл, фотографировать ёжиков и закат в поле?

Только на даче, в тишине, наедине с природой, я могу отвлечься от городской суеты и от всех задач, которые нужно срочно выполнить. Просто оставить телефон дома, взять фотоаппарат, включить музыку и наслаждаться полями и лесами, приятным жужжанием пчёл и мяуканьем котов. Сделать фото, смотря на которые, хочешь утонуть в них — вот что действительно расслабляет. А увидеть закаты и рассветы, от вида которых захватывает дыхание…

Всё это не прочувствовать в городе, среди шумных машин, загрязнённого воздуха и вечно спешащих людей. На даче я могу быть счастливой и наедине с природой, и в компании любимых людей. Там мне всегда хорошо и уютно. А фотоаппарат помогает запечатлеть лучшие моменты. Некоторыми из них я хочу поделиться с вами.