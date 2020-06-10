«Девушка? И на кране?» Случчанка рассказала, как работает выше всех

Случчанка Валентина Корень работает машинистом башенного крана уже около шести лет. Она рассказала «Кур'еру», как попала в профессию, как первый раз забралась на кран, сколько зарабатывает и как реагируют мужчины, когда узнают, что она крановщица.

Валентине Корень 29 лет. На машиниста башенного крана она училась в столичном ПТУ. Теперь это Минский профессионально-технический колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ. Сейчас Валентина работает на стройке кирпичного пятиэтажного дома для военных в микрорайоне «Чехова».

В ТЕМУ. Как застраивается микрорайон «Чехова» в Слуцке. Рассказываем про каждый дом и невиданный для города квартал

Как стала крановщицей

«Это получилось абсолютно случайно. Я хотела поступать в железнодорожный колледж, но были проблемы со сроками медкомиссии. Мне предложили поучиться на машиниста либо мостовых/козловых кранов, либо башенного. На эти специальности был недобор. Я выбрала башенный кран и оказалась единственной девушкой в группе.

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В основном девушки обучались на машинистов мостовых и козловых кранов.

Я знаю много женщин в Беларуси, которые работают на кранах. И в Солигорске крановщиц хватает. В Слуцке, наверное, я единственная. Была ещё одна случчанка-крановщица, но, кажется, она переехала в Несвиж.

Как отнеслись родные

Мама меня поддержала. Говорила, что когда-то раньше даже мечтала о работе на башенном кране, но у неё не было возможности обучиться. Родные относятся к моей профессии нормально.

Какая высота крана

Высота моего крана — около 25 метров. Чтобы забраться в кабину, уходит пару минут. Это то же самое, как подняться по лестнице на 9-й этаж. Для меня это невысоко.

Как первый раз забралась на высоту

Первый раз забралась наверх на практике в Минске. Это был кран высотой около 60 метров. Рабочие на стройке испытали шок — девушка на кран забирается. Они начали кричать: «Куда ты полезла? Спускайся! Ещё упадёшь!».

А я лезу и думаю, что мне очень страшно, но если сейчас не пересилю себя, то уже работать не смогу. Как-то преодолела свой страх и теперь не жалею. Потом сверху посмотрела, и оказалось, что всё не так страшно. Но когда спустилась, ещё часа два коленки дрожали. Когда начала работать, привыкла. Может быть, и боюсь высоты — с крыши девятиэтажки вниз вряд ли посмотрю, но на кране страха не испытываешь.

Сколько длится рабочий день

У нас почасовая оплата. Чем больше работаешь, тем выше зарплата. Пока есть такая возможность, стараюсь поработать подольше. У нас час стоит около 4 рублей. Если трудиться 8 часов, то за рабочий день выходит в среднем 32 рубля. За ночные смены и работу в выходные дни положены надбавки.

Приходилось работать и по ночам, потому что панельные дома строятся в две смены. Сейчас работаю на кирпичном доме, который строят только днём. Отпуск длится примерно месяц.

Как отреагировали строители

На самом деле уже не помню, какая у них была реакция. А вот насчёт того, что крановщик — девушка, первое время присматривались, как работаю. Сейчас, наверное, привыкли. По крайней мере, никто не жалуется на то, как я работаю.

Как реагируют мужчины

Первый вопрос всегда: «Ты высоты не боишься?». Вторая реакция: «Девушка? И на кране? Мы всегда думали, что крановщицы такие пухлые, женщины в теле». Говорят, что я такая маленькая, худенькая, и удивляются, как это я работаю на кране.

В принципе, не вижу в своей профессии ничего особенного. Насколько знаю, во времена СССР женщины работали на башенных кранах. И сейчас в России их много. Это у нас привыкли к тому, что работают мужчины.

Что берёт с собой в кабину

Беру с собой в основном готовый кофе. Обычно, если кран работает ночью, беру наверх чайник, кофе и сахар. Сейчас, пока работаю рядом с домом, хожу на обед. Если где-то в командировке, то приходится брать с собой что-нибудь поесть.

Что делает в непогоду

Всё рабочее время нахожусь в кабине. Работы очень много. Если спуститься в туалет, то это занимает от силы 10 минут.

В грозу запрещено работать на башенных кранах. И в сильный ветер тоже нельзя. Если идёт снег, то на лобовом стекле есть дворники. Ты сидишь почти как в машине.

Кондиционеры предусмотрены на немецких, китайских и португальских кранах, у нас таких нет. В жару мы можем лишь открыть окна, а зимой у нас стоят печки с тэнами. Ещё можно взять с собой вентилятор или обогреватель, потому что есть розетки 220 Вт.

Самое приятное в работе

Мне нравится, что никто особо не выносит мозг, общение по минимуму. Может быть, кому-то и не понравилось бы сидеть целый день одному в кабине, но мне нормально. Пока менять работу не собираюсь, она мне нравится.

О сложностях в работе

Иногда много нервов ухо­дит на рабо­чих. Связываемся по рации или жестами со стропальщиками. Можем просто друг друга не понять, и я начинаю нервничать. На стройке хватает всяких нюансов. Главное — соблюдать технику безопасности, она наше всё.

Целый день сидеть без движения тяжело. Работает только верхняя часть тела. Единственное, что помогает, — подъём и спуск по лестнице.

О профессиональных страхах

Когда очень много работаю, мне может присниться, что я падаю вместе с краном. Это, наверное, мой самый большой страх. Ещё боюсь, что кого-нибудь ненароком задену, но, конечно, такого никогда не было.

Больше всего не люблю монтировать лестничные марши. Слышала, что было много случаев, когда марш падает и складывается вся лестничная клетка. Конечно, стараюсь делать всё аккуратно, но опасения есть.

Сколько построила домов

Бывает, сегодня ты на одном объекте, завтра едешь на другой. Посчитать очень сложно. В Слуцке от начала до конца построила три дома на «Чехова». Один из них — десятиэтажка для многодетных семей".