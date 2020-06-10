Одно из самых красивых и памятных мест Слуцка будут спасать от гусениц. Узнали, какой вредитель пожирает листья на деревьях

Деревья в районе памятников маршалу Жукову и воинам-интернационалистам, которые страдают от нашествия гусениц, в ближайшее время обработают ядами.

Об этом «Кур'еру» сообщила Мария Корзай, заместитель начальника ПТО Слуцкого ЖКХ.

Как сообщал «Кур'ер» в субботу, 6 мая, гусеницы съели половину листвы на кроне дуба и уже перебрались на три молодых дуба рядом. Тревогу забили жители соседнего дома № 211.

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Сегодня, 10 июня, на место выезжала комиссия, которую возглавлял Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома.

По словам Марии Корзай, когда сотрудники ЖКХ обработают деревья, через какое-то время попробуют срезать коконы.

Такое аномальное количество личинок объясняется тем, что зимой не было морозов и они хорошо пережили это время года. К тому же было сухо, весной тоже. Это повлияло на выживаемость насекомых.

Мария Корзай говорит, что для дерева это не так страшно. Оно выпустит спящие почки и будет жить дальше. Единственное, у объеденных деревьев неприятный вид.

Личинки какого насекомого объедают деревья

Это златогузка — бабочка из семейства волнянок. Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком эколого-биологическом центре учащихся. Бабочка очень мелкая. Ещё её называют золотистый шелкопряд. Личинки, попав на кожу, могут вызвать аллергию.

Периодически в Слуцке наблюдается всплеск развития этой бабочки. Так, несколько лет назад гусеницы объели огромный дуб на территории эколого-биологического центра. Пострадали и другие деревья. Но потом они отросли. Бабочка любит ещё косточковые — вишню, сливу, а также яблоню и грушу.

Семейство синиц, которое спасало дубы от нашествия гусениц, не должно пострадать от обработки деревьев ядами, сказала Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся.