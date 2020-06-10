В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 10 по 20 июня в Слуцком районе ГАИ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних проведёт комплекс мероприятий под девизом «Берегите детей!».

Об этом «Кур'еру» сообщил Дмитрий Семибратов, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

В эти дни будут проводиться занятия с детьми в летних оздоровительных и пришкольных лагерях. Им разъяснят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте. Также инспекторы уделят особое внимание правилам перехода проезжей части, выбору безопасных мест для активных игр, катанию на роликах, скейтбордах, велосипедах, средствах персональной мобильности.

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«Кроме того, ГАИ сделает акцент на пресечение нарушений ПДД детьми-пешеходами и сопровождающими их взрослыми. Водители, перевозящие несовершеннолетних, также будут в поле зрения правоохранителей», — отметил Дмитрий Семибратов.

Слуцкая ГАИ обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, и призывает, прежде всего, на личном примере и с самого раннего возраста воспитывать у детей навык неукоснительного соблюдения элементарных правил дорожного движения, объясняя им последствия игнорирования, рассказывать и показывать, как и где правильно переходить проезжую часть, какие сигналы светофора для пешеходов должны гореть и куда перед началом движения смотреть, донести до ребёнка те возможные опасности, которые может таить в себе проезжая часть.

«Безопасность детей в первую очередь зависит от нашего внимания к ним и постоянного контроля!» — резюмировал инспектор.

В ТЕМУ. «Эти навыки будут оберегать вашего ребёнка всю его жизнь». Инспектор Слуцкой ГАИ обратился к родителям (топ-6 полезных советов)