Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 июня. Обзор

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Пять причин выписать «Кур'ер» именно сейчас

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 июня. Обзор, Слуцк
Фото: Ольга Паздерина
Рассказываем, почему подписка на «Кур'ер» — это выгодно и безопасно.

Отдохнули на природе и заразились

Случчанка Светлана и её родные не воспринимали коронавирус как проблему, а считали, что людей просто пугают. Но заболевание коснулось всей семьи и близких родственников. По цепочке заболела она сама, её сестра, зять и, возможно, ребёнок. Женщина написала в «Кур'ер», чтобы рассказать, как всё было, и предостеречь случчан от излишней самоуверенности.

Что нового в вузах

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 июня. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
В этом году некоторые вузы обновили список специальностей. «Кур'ер» узнал, каким новым профессиям теперь можно обучиться в университетах Беларуси.

О работе в пандемию, опасениях и клиентах

«Кур`ер» продолжает серию интервью со случчанами, которые работают во время пандемии. Анна работает косметологом в Слуцке более 10 лет. Она рассказала, почему не прекращает работу, какие процедуры предпочитают случчанки и как влияет их пропуск на проблемную кожу.
Фото из соцсети героини
«Кур`ер» продолжает рассказывать о том, как случчане работают во время пандемии. Они не могут уйти на «удалёнку», засесть в самоизоляции, им надо работать. И их работа связана с обслуживанием большого потока людей.

Как застраивается микрорайон «Чехова» в Слуцке

В Слуцке строят две восьмиэтажки для многодетных семей
Фото: Ольга Паздерина
Часть микрорайона «Чехова», которая ограничена улицами Зелёная, Магистральная и Борисовца, активно застраивается. Сейчас там возводится пять домов и один уже почти готов к сдаче. В проекте на этот год ещё три многоэтажки. В перспективе в этой части микрорайона построят начальную школу-сад. Информацию «Кур'еру» предоставили Игорь Родионов, директор управления капитального строительства Слуцкого района, Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, и Василий Крук, прораб Солигорского ДСК. Рассказываем про каждый дом и невиданный для города квартал

«А ещё карты Lampa есть?»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 июня. Обзор, Слуцк
Фото: Виктория Капская
В мае женский проект Lampa газеты «Кур`ер» распродал все клубные карты — 200 штук. 60 партнёров проекта Lampa сегодня предоставляют скидки (от 5 до 30%) всем обладательницам клубной карты.

Вясковыя людзі. Ударніца з Крывічэй

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 июня. Обзор, Слуцк
Фота: Уладзімір Амяльчэня
Неяк супрацоўніца музея вёскі Крывічы, што на Салігоршчыне, папрасіла зрабіць фота калгасніцы-ўдарніцы. «Цікавая жанчына, — сказала яна. — Маці пяцярых дзяцей, ёсць 17 унукаў і 7 праўнукаў. Памятае вайну і ведае калгаснае жыццё пасля вайны».

Случчане об отпусках: «Будем отдыхать дома»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 июня. Обзор, Слуцк
Фото: Регина Мартынюк
«Кур'ер» спросил у случчан, как пандемия повлияла на их планы на лето, сорвал ли коронавирус поездки на отдых и чем они планируют заниматься в отпусках.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 июня. Обзор, Слуцк

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