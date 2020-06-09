Работаю дома удалённо, поэтому в людных местах бываю не каждый день. Гуляю рано утром или поздно вечером. Да, я опасаюсь коронавируса, потому что у меня слабый иммунитет, часто простываю. Разрешаю называть меня параноиком, если что.



Так в чём же дело? Вчера вечером в девятом часу собралась в магазин. Естественно, взяла с собой антисептик и заранее надела маску.

С приходом жаркой погоды и каникул все высыпали на улицу — школьники разных возрастов, мамы с маленькими детьми, пожилые люди, компании девушек и так далее. Оказалось, что в маске была только одна я. Это очень бросилось в глаза, потому что ещё неделю назад люди защищались.

Даже в магазине продавцы оказались без масок. Я уже не говорю про покупателей. И после магазина обработала руки только я. Про соблюдение дистанции хотя бы в 1,5 метра и говорить даже нечего.

Реклама

То, что все на меня пялились, могу списать на цвет моей маски — она красная. Но хотя бы встретила ещё одного человека в маске! Так нет же.

Уже начинаю думать, что со мной что-то не так. Или у наших людей действует принцип «пока меня не коснётся, мне плевать»? Неужели даже не настораживает прирост заболевших по республике?

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».