Своими словами о выборах-2020. Дмитрий Ельницкий про прелести белорусского бытия и наслаждение святой властью

Житель Слуцка Дмитрий Ельницкий, инженер-технолог, рассказывает, что общего между государственными и оппозиционными СМИ, насколько сильно в его окружении изменилось отношение к ситуации в стране за десять лет, почему нынешние выборы — это история не про политику, а про экономику, а также о том, что заставляет людей интересоваться избирательной кампанией и что белорусы — очень умные люди, а не «народец».

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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