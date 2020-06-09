Слуцкий райисполком образовал на территории Слуцкого района 70 участков для голосования по выборам президента Республики Беларусь. Помещения должны быть отремонтированы и оборудованы до 23 июня.



Об этом сообщается в решении Слуцкого райисполкома от 5 июня. Полный список — здесь.

Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов. С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Реклама

Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.

Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.