Рисуем Слуцк после коронавируса, придумываем название букета роз и рассказываем истории молодожёнов. Какие конкурсы проводит «Кур'ер» (обзор)

Сейчас газета «Кур'ер» проводит несколько конкурсов — рисунков «Каким будем Слуцк после коронавируса», креативных названий букета роз и историй будущих молодожёнов. Для участия приглашаются все желающие. Для победителей подготовлены классные подарки — цветочные букеты, скидка и фирменная продукция «Кур'ера».

Конкурс рисунков «Каким будет Слуцк после коронавируса»

Что делать: нарисовать рисунок/сделать иллюстрацию в графическом редакторе на тему «Слуцк после коронавируса».

нарисовать рисунок/сделать иллюстрацию в графическом редакторе на тему «Слуцк после коронавируса». Куда присылать: сканированные — на электронную почту vika@kurjer.info, Viber 8 025 959 29 90 (Виктория) или vk.com/kurjer. На бумаге (лист/полотно не больше формата А4) или флешке — по адресу: г Слуцк, ул. Ленина, 128 в будние дни с 9 до 17 часов (с 13 до 14 часов — обед).

сканированные — на электронную почту vika@kurjer.info, Viber 8 025 959 29 90 (Виктория) или vk.com/kurjer. На бумаге (лист/полотно не больше формата А4) или флешке — по адресу: г Слуцк, ул. Ленина, 128 в будние дни с 9 до 17 часов (с 13 до 14 часов — обед). Какие подарки: рюкзак, зонт и другие фирменные презенты.

Все подробности — здесь.

Конкурс названий букета роз

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer) 8 Июн 2020 в 4:13 PDT

Что делать: придумать оригинальное название к букету роз.

придумать оригинальное название к букету роз. Где участвовать: в Instagram @kurjer.

в Instagram @kurjer. Какие подарки: авторы трёх самых оригинальных названий получат в подарок букет от @kvetki_slutsk. Приз за первое место – букет из 15 роз, за второе место - из 11, за третье – из 9.

Конкурс для молодожёнов 2020-2021

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект "LAMPA" (@lampa_slutsk) 7 Июн 2020 в 11:41 PDT

Что делать: рассказать свою историю знакомства.

рассказать свою историю знакомства. Куда присылать: в Instagram (в direct @lampa_slutsk)

в Instagram (в direct @lampa_slutsk) Какие подарки: скидка 50% на услуги свадебного салона «Диана».