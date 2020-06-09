Рисуем Слуцк после коронавируса, придумываем название букета роз и рассказываем истории молодожёнов. Какие конкурсы проводит «Кур'ер» (обзор)

Сейчас газета «Кур'ер» проводит несколько конкурсов — рисунков «Каким будем Слуцк после коронавируса», креативных названий букета роз и историй будущих молодожёнов. Для участия приглашаются все желающие. Для победителей подготовлены классные подарки — цветочные букеты, скидка и фирменная продукция «Кур'ера».
Конкурс рисунков «Каким будет Слуцк после коронавируса»
- Что делать: нарисовать рисунок/сделать иллюстрацию в графическом редакторе на тему «Слуцк после коронавируса».
- Куда присылать: сканированные — на электронную почту vika@kurjer.info, Viber 8 025 959 29 90 (Виктория) или vk.com/kurjer. На бумаге (лист/полотно не больше формата А4) или флешке — по адресу: г Слуцк, ул. Ленина, 128 в будние дни с 9 до 17 часов (с 13 до 14 часов — обед).
- Какие подарки: рюкзак, зонт и другие фирменные презенты.
Все подробности — здесь.
Конкурс названий букета роз
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- Что делать: придумать оригинальное название к букету роз.
- Где участвовать: в Instagram @kurjer.
- Какие подарки: авторы трёх самых оригинальных названий получат в подарок букет от @kvetki_slutsk. Приз за первое место – букет из 15 роз, за второе место - из 11, за третье – из 9.
Подробности- здесь.
Конкурс для молодожёнов 2020-2021
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- Что делать: рассказать свою историю знакомства.
- Куда присылать: в Instagram (в direct @lampa_slutsk)
- Какие подарки: скидка 50% на услуги свадебного салона «Диана».
Подробности — здесь.
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