Insta-рецепт. Как приготовить пирог «Солнышко» на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь сладкий пирог на слуцких дрожжах (Interferm).
Для опары:
Ингредиенты
- тёплое молоко — 200 мл;
- сахар — 1 ст.л.;
- дрожжи — 20 г.
Для теста:
- сахар — 3 ст.л.;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 80 г;
- мука — 550 г;
- ванилин;
- соль ½ ч.л.
Для начинки:
- джем на выбор (в пироге — абрикосовый);
- миндальные хлопья.
Приготовление
Процесс приготовления смотрите в видео.
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