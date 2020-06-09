Insta-рецепт. Как приготовить пирог «Солнышко» на слуцких дрожжах

Отдел новостей
-
0

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь сладкий пирог на слуцких дрожжах (Interferm).


Ингредиенты

Insta-рецепт. Как приготовить пирог «Солнышко»
Фото: Амина Палазник
Для опары:

  • тёплое молоко — 200 мл;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • дрожжи — 20 г.

Для теста:

  • сахар — 3 ст.л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 80 г;
  • мука — 550 г;
  • ванилин;
  • соль ½ ч.л.

Для начинки:

  • джем на выбор (в пироге — абрикосовый);
  • миндальные хлопья.

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

Реклама

Больше вкусных рецептов ищите в Instagram Амины.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.