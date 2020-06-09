Insta-рецепт. Как приготовить пирог «Солнышко» на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь сладкий пирог на слуцких дрожжах (Interferm).



Ингредиенты

тёплое молоко — 200 мл;

сахар — 1 ст.л.;

дрожжи — 20 г.

Для теста:

сахар — 3 ст.л.;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 80 г;

мука — 550 г;

ванилин;

соль ½ ч.л.

Для начинки:

джем на выбор (в пироге — абрикосовый);

миндальные хлопья.

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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