Пластиковые окна имеют целый ряд преимуществ по сравнению с деревянными рамами. Они отличаются своей прочностью, надёжностью, долговечностью, простотой в уходе, практичностью и презентабельным внешним видом. Однако все эти качества во многом зависят от правильной установки окна. «Кур`ер» вместе со специалистами производств пластиковых окон подготовил чек-лист, который поможет проверить качество установки окон ПВХ.

Особенности установки окон ПВХ

Монтаж окна ПВХ требует знаний и навыков специалистов. Каждый уровень этого процесса — от демонтажа старого окна до установки пластикового изделия — содержит множество особенностей. Их несоблюдение приводит к снижению эксплуатационных характеристик конструкции и быстрому износу как отдельных деталей, так и всего окна в целом.

Весь процесс монтажа можно разделить на три этапа: подготовительный, основной и заключи тельный.

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Подготовительный этап включает в себя замер оконного проёма, демонтаж и очистку оконного проёма.

Основной этап состоит из расклинивания новой конструкции, крепления на анкеры или пластины, запенивания монтажного шва.

Заключительный этап: установка отливов, навешивание створок и установка стеклопакетов, отделка откосов и установка подоконника. Затем проводится контроль качества выполненных работ.

В какой период лучше устанавливать окна

Чаще всего монтаж окон ПВХ производят в период весна-осень. Это считается оптимальным временем для установки, учитывая погодные условия. Однако не стоит бояться устанавливать окна и в зимнее время. Монтаж окон ПВХ можно производить при температуре не ниже -15°С. Учитывая, что в последние годы зимы у нас тёплые, то устанавливать окна можно в любую пору года.

При установке окон зимой обратите внимание на монтажную пену: она обязательно должна быть зимней. Это залог того, что она не осыплется и не потеряет свои свойства.

Копить или покупать в рассрочку

При больших объёмах замена окон может довольно сильно ударить по кошельку. Хочется, конечно, получить комфорт от использования пластиковых окон как можно быстрее, в то же время не хочется переплачивать.

Учитывая нестабильные экономические условия, в которых приходится работать организациям по производству и установке пластиковых окон, в будущем цены на этот товар могут значительно вырасти. А установка окон в рассрочку убережёт вас от завышенных цен в последующем времени и позволит наслаждаться комфортом уже сегодня. При больших объёмах заказа это реально.

5 признаков, что окна установлены качественно