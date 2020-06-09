Пластиковые окна имеют целый ряд преимуществ по сравнению с деревянными рамами. Они отличаются своей прочностью, надёжностью, долговечностью, простотой в уходе, практичностью и презентабельным внешним видом. Однако все эти качества во многом зависят от правильной установки окна. «Кур`ер» вместе со специалистами производств пластиковых окон подготовил чек-лист, который поможет проверить качество установки окон ПВХ.
Особенности установки окон ПВХ
Монтаж окна ПВХ требует знаний и навыков специалистов. Каждый уровень этого процесса — от демонтажа старого окна до установки пластикового изделия — содержит множество особенностей. Их несоблюдение приводит к снижению эксплуатационных характеристик конструкции и быстрому износу как отдельных деталей, так и всего окна в целом.
Весь процесс монтажа можно разделить на три этапа: подготовительный, основной и заключи тельный.
Подготовительный этап включает в себя замер оконного проёма, демонтаж и очистку оконного проёма.
Основной этап состоит из расклинивания новой конструкции, крепления на анкеры или пластины, запенивания монтажного шва.
Заключительный этап: установка отливов, навешивание створок и установка стеклопакетов, отделка откосов и установка подоконника. Затем проводится контроль качества выполненных работ.
В какой период лучше устанавливать окна
Чаще всего монтаж окон ПВХ производят в период весна-осень. Это считается оптимальным временем для установки, учитывая погодные условия. Однако не стоит бояться устанавливать окна и в зимнее время. Монтаж окон ПВХ можно производить при температуре не ниже -15°С. Учитывая, что в последние годы зимы у нас тёплые, то устанавливать окна можно в любую пору года.
При установке окон зимой обратите внимание на монтажную пену: она обязательно должна быть зимней. Это залог того, что она не осыплется и не потеряет свои свойства.
Копить или покупать в рассрочку
При больших объёмах замена окон может довольно сильно ударить по кошельку. Хочется, конечно, получить комфорт от использования пластиковых окон как можно быстрее, в то же время не хочется переплачивать.
Учитывая нестабильные экономические условия, в которых приходится работать организациям по производству и установке пластиковых окон, в будущем цены на этот товар могут значительно вырасти. А установка окон в рассрочку убережёт вас от завышенных цен в последующем времени и позволит наслаждаться комфортом уже сегодня. При больших объёмах заказа это реально.
5 признаков, что окна установлены качественно
- Окно должно быть установлено по уровню. Это очень важно для хорошей работы створок. Для этого необязательно бежать покупать уровень, чтобы проверить правильность монтажа окна ПВХ. Достаточно внимательно посмотреть, чтобы не было явно заметных перекосов.
- Окно должно быть установлено герметично (по периметру окна не должно дуть). Для этого необходимо провести ладонью вдоль стыков и почувствовать поток воздуха: если дует, значит, окно установлено не герметично. Необходимо как минимум лучше запенить окно или переустановить, если проблема не исчезла.
- Фурнитура должна хорошо и плавно работать, створки — легко открываться и закрываться.
- Должна быть снята защитная плёнка с окна, подоконника, отлива (иначе на морозе она может прилипнуть и снять её будет гораздо труднее). После снятия плёнки вы проверите качество конструкции — отсутствие царапин и трещин.
- Должны быть запенены все швы стыков окна и проёма, хорошо просиликонен отлив.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.