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«Когда это всё закончится, муж позовёт меня в ресторан и я с удовольствием надену это платье». На стиле с работницей железной дороги

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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«Надеюсь, когда это всё закончится, муж позовёт меня в ресторан и я с удовольствием надену это платье». Анастасии 27 лет, она работает коммерческим агентом на железной дороге в Слуцке. Любит классический стиль в одежде, каблуки и необычные вещи.

Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из своего гардероба.
«Мне всегда нравился классический стиль. Люблю брюки, юбки-карандаш, платья, пиджаки. У меня в гардеробе только двое джинсов, а кроссовки я надеваю редко — почти всегда хожу на каблуках».

1. Джинсы с короткой кофточкой в полоску и бордовые лодочки

На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни.  Мне всегда нравился классический стиль. Люблю брюки, юбки-карандаш, платья,пиджаки. У меня в гардеробе только двое пар джинсов, а кроссовки я надеваю редко, почти всегда хожу на каблуках. Первый образ — джинсы, укороченная блузка в полоску на резинке и лодочки бордового цвета.

«Мне понравился крой этой блузки. В этом наряде могу сходить с подругами в кафе. Например, ходила так на день рождения в «Сорренто».

2. Сарафан с цветочным принтом, белая футболка и кроссы

Второй образ — светлый сарафан с цветочным принтом, белая футболка и кроссы.
«Это удобный летний образ. В нём могу дойти до работы, там сменить сарафан на форму, а после рабочего дня опять надеть. Сарафан с цветочным принтом делает образ романтичным, а белая футболках и кроссовки — удобным для носки на каждый день. Так я могу пойти в парк на прогулку, по магазинам».

3. Платье с глубоким вырезом и обруч в ретростиле

На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни.  Мне всегда нравился классический стиль. Люблю брюки, юбки-карандаш, платья,пиджаки. У меня в гардеробе только двое пар джинсов, а кроссовки я надеваю редко, почти всегда хожу на каблуках.

Третий образ — платье с глубоким вырезом в ретростиле.

«Это платье я купила полгода назад, правда, пока не было повода его „выгулять“. А из-за пандемии и не знаю, когда такая возможность появится. Надеюсь, когда это всё закончится, муж позовёт меня в ресторан и я с удовольствием надену это платье».

Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).

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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
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