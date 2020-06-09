«Когда это всё закончится, муж позовёт меня в ресторан и я с удовольствием надену это платье». На стиле с работницей железной дороги

1. Джинсы с короткой кофточкой в полоску и бордовые лодочки
«Мне понравился крой этой блузки. В этом наряде могу сходить с подругами в кафе. Например, ходила так на день рождения в «Сорренто».
2. Сарафан с цветочным принтом, белая футболка и кроссы
«Это удобный летний образ. В нём могу дойти до работы, там сменить сарафан на форму, а после рабочего дня опять надеть. Сарафан с цветочным принтом делает образ романтичным, а белая футболках и кроссовки — удобным для носки на каждый день. Так я могу пойти в парк на прогулку, по магазинам».
3. Платье с глубоким вырезом и обруч в ретростиле
«Это платье я купила полгода назад, правда, пока не было повода его „выгулять“. А из-за пандемии и не знаю, когда такая возможность появится. Надеюсь, когда это всё закончится, муж позовёт меня в ресторан и я с удовольствием надену это платье».
Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).
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