Белорусы через петицию просили Минздрав открыть статистику смертности по стране. Ответ на обращение граждан подписал Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения.

Петиция с такой просьбой появилась ещё в середине мая. Её авторы писали:

«Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, по состоянию на 10 мая на территории страны зарегистрировано 22 052 случая с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 126 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Следовательно, отношение количества умерших к выявленным случаям заболевших COVID-19 приблизительно составляет 0,57%.

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В то же время на 9 мая этого года, по данным Всемирной организации здравоохранения, для западноевропейских стран характерно иное соотношение смертей относительно заболевших.

Так, например, в Нидерландах общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 42 093, умерших — 5359, следовательно, отношение составляет 12,73%. Или в Швеции: общее число зарегистрированных составляет 25 265, умерших — 3175, следовательно, отношение составляет 12,57%.

Данные цифры порождают у части населения страны ряд сомнений, домыслов и слухов о сокрытии истиной картины происходящего".

Исходя из этого подписанты просили:

«Для пресечения этих панических настроений просим в первых числах каждого месяца во время эпидемии COVID-19 на территории Республики Беларусь предоставлять в массовые источники информации и/или размещать на официальных страницах Минздрава данные статистики о смертности жителей Минска, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилёвской областей в отдельности, а также населения Республики Беларусь в целом за прошедший период 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го».

Кроме того, в обращении была просьба предоставить общую статистику смертности за 2019 год.

На обращение, которое подписал 431 человек, ответил Дмитрий Пеневич, первый замминистра Минздрава. Он пишет, что «вопрос о показателях летальности и смертности от новой инфекции COVID-19 является широко обсуждаемым в разных странах». Подробный его анализ будет проведён по окончании эпидемии.

Кроме того, по мнению Дмитрия Пиневича, «высокая обеспеченность медицинскими кадрами, развитая материально-техническая база, высокий уровень обеспеченности коечным фондом и достаточный уровень лабораторной диагностики» способствовали тому, что в Беларуси ситуация с коронавирусом развивалась более благоприятно, чем в странах ЕС.

Что касается открытости статистики по смертности, то замминистра здравоохранения посоветовал подписантам обратиться в Национальный статистический комитет.

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