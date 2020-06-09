Что сейчас происходит в кадетском училище в Слуцке, где выявили коронавирус

В Минском областном кадетском училище, расположенном в Слуцке, к выпуску готовятся 44 кадета. Из них — 16 девушек.



В редакцию «Кур'ера» позвонила пожилая случчанка. Она рассказала, что её внук учится в кадетском училище. Женщина возмутилась, прочитав публикацию про одного учащегося, у которого подтвердился коронавирус. Она уверяла, что заболевших больше.

Как пояснил «Кур'еру» Сергей Метельский, директор кадетского училища, у них всё нормально. В училище идут выпускные экзамены, как во всех школах. Когда они закончатся, пройдёт торжественное вручение аттестатов. Кроме этого, с 1 по 15 июня в кадетском училище принимают документы на поступление. По данным сайта, уже зарегистрировано 48 кандидатов.

На вопрос, сколько в училище заболевших, директор ответил: «Мы такую информацию не выдаём. Это как врачебная тайна — человек больной или не больной».

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Как рассказал «Кур'еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, ситуация в кадетском училище была стабилизирована в самом начале. У большинства детей коронавирус никак не проявлял себя клинически, то есть протекал бессимптомно. Если бы не взяли мазки на исследование, то не узнали бы про заболевание.

Напомним, что по состоянию на 23 мая в кадетском училище сообщали, что ситуация далеко не такая критическая, как об этом пишут в интернете. «У одного учащегося тест дал положительный результат. Тут же быстро были определены все контакты, с которыми парень общался за последние 14 дней. У всех ребят, кто находился в училище, взяли мазок — многие результаты уже пришли, оставшиеся ждём со дня на день. У нас здесь военная дисциплина, так что все меры безопасности соблюдаются очень строго», — пояснял тогда Сергей Метельский.