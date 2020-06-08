Своими словами о выборах-2020. Владимир Адерихо о том, за кого бы проголосовали «неацалаваныя» мужчины

Владимир Адерихо, житель деревни Болотчицы, рассказывает, что он заметил во время сбора подписей и выступлений политиков, а также о том, за кого бы проголосовали «неацалаваныя» мужчины.
Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю жители Слуцка рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.
Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.
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