Своими словами о выборах-2020. Владимир Адзерихо о том, за кого бы проголосовали «неацалаваныя» мужчины

Отдел новостей
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Владимир Адзерихо, житель деревни Болотчицы, рассказывает, что он заметил во время сбора подписей и выступлений политиков, а также о том, за кого бы проголосовали «неацалаваныя» мужчины.

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.

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