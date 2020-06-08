Как совмещать алкоголь и правильное питание. 10 вопросов от участниц спортивного онлайн-марафона «Кур'ера»

На этой неделе завершился бесплатный спортивный онлайн-марафон, который организовали женский проект Lampa газеты «Кур'ер» и фитнес-тренер Ника Миклашевич . Девушки немного подтянули своё тело, получили рекомендации по питанию, а также ответы на волнующие вопросы.

Как проходил спортивный онлайн-марафон

Спортивный онлайн-марафон начался 27 мая и завершился 2 июня. Специально для него была создана закрытая группа в Telegram. Ежедневно на протяжении недели в ней публиковались видеозадания от Ники Миклашевич, женского фитнес-тренера и диетолога. Вечером каждого дня участницы писали свои впечатления от тренировки.

Кроме этого, Ника провела два прямых эфира в Instagram. Первый был посвящён домашним тренировкам и их мотивации, второй — питанию и ответам на вопросы девушек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сертифицированный Тренер🇷🇺🇧🇾 (@nikaletta_fit) 2 Июн 2020 в 10:15 PDT

Посмотреть их можно здесь.

Всего участвовало 45 случчанок, но до конца дошли только 11. Они получат электронный сертификат от организаторов о прохождении курсов.

Что говорит тренер

Ника Миклашевич, женский фитнес-тренер и диетолог:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женский проект "LAMPA" (@lampa_slutsk) 27 Май 2020 в 11:19 PDT

«Все девчонки — огромные молодцы! Марафон был очень интенсивным. Многие проделали всю работу с самого начала и до конца: полностью выкладывались, писали отчёты по заданиям, делились впечатлениями, задавали вопросы. У таких людей всегда будет хороший результат.

Кто-то не успевал, но выполнял задания в меру своих возможностей. И это тоже нормально: у каждого из нас свой темп и свой ритм жизни.

Самое крутое, что чат с участницами мы сохраняем и все материалы девочки могут использовать в дальнейшем.

Я уверена в том, что такие марафоны стоит проводить, они несут пользу всем — участникам и организаторам одновременно. Это офигенный опыт, обмен энергией и эмоциями».

Ответы тренера на популярные вопросы девушек

1.Как отказаться от сладкого

Употреблять достаточно калорий в обычной пище.

Есть медленно и хорошо прожёвывать пищу.

После еды подождать 20−30 минут, пока придёт насыщение.

Есть достаточно сложных углеводов.

Если сладкого хочется — попытаться понять почему (эмоциональный голод, скука, стресс).

Попробовать съесть кусочек сладкого, чтобы утолить тягу.

2.Почему нужно соблюдать соотношение БЖУ (белки, жиры, углеводы)

Потому что организму необходимо достаточное количество всех макро- и микронутриентов для сбалансированной работы всех органов и систем.

3.Как похудеть после 30 лет

Тренироваться, достаточно спать, питаться сбалансированно, меньше стрессовать, а также пить достаточно воды.

4.Как избежать срывов в диете

Срывы возникают из-за ограничений и установки в голове «мне это нельзя». Возникает ощущение, что запретный плод сладок, и желание нарастает. В итоге вы держитесь и срываетесь, когда организм устаёт.

Чтобы избежать этого, найдите для себя оптимальный вариант диеты, которой можете придерживаться всю жизнь, а не только «пока нужно похудеть или набрать вес».

Для этого либо сами изучите информацию и экспериментируйте методом проб и ошибок, пока не найдёте идеальный вариант питания именно для вас. Либо обратитесь к диетологу или любому человеку, кто разбирается в питании. Иначе можно всю жизнь прожить на диете «йо-йо» (диета-срыв-диета).

В какое время какие продукты лучше употреблять

Нет единого правила для всех людей. Но есть классические рекомендации для среднестатистического человека.

На завтрак и обед должно быть достаточно углеводов. Вечером можно сделать упор на жиры и белок. Клетчатка в достаточном количестве также важна ежедневно. Не забывайте про воду. Всё остальное смотрите исходя из своих вкусовых предпочтений.

Как справиться с перееданием

Сначала найдите причину переедания — стресс, недосып, еда за компанию, скука. Затем начинайте менять своё поведение в ситуациях, провоцирующих переедание. Например, обычно вы едите от скуки. Когда в очередной раз заметили за собой, что тянетесь к холодильнику без голода, скажите себе вслух: «Сейчас я испытываю эмоциональный голод, пойду прогуляюсь». И после этого похвалите себя: «Я молодец, что не стала есть, а сходила на прогулку».

Если переедание из-за того, что вы не ощущаете насыщения, значит, есть нарушения в работе гормона сытости — лептина. Это зачастую бывает при недостатке сна и отдыха. Тогда нужно пересмотреть свой режим дня и изменить его.

В любом случае надо понять причину переедания и работать с ней.

Чем можно перекусить в офисе без вреда для фигуры

Вот примерный список:

протеиновое печенье или батончик,

сэндвич с хлебом и сыром/рыбой/мясом,

йогурт без добавок и любой фрукт,

орехи и сухофрукты,

овощной салат с мясом или рыбой.

Правильное питание и алкоголь. Что надо знать

Алкоголь негативно сказывается на выработке тестостерона, а также увеличивает секрецию гормона стресса кортизола, что в целом сказывается на снижении выработки мышечной массы и увеличении откладывания жира. Но иногда можно позволить сухое вино и желательно употреблять белок, а не углеводы и жиры как закуски.

Чем заменить сладости

Протеиновыми сладостями или сухофруктами.

Как ускорить метаболизм

Питаться сбалансированно и не есть десять раз в день, дать организму отдохнуть.

Не сокращать сильно дневную калорийность.

Пить достаточно воды.

Заниматься физической активностью.

Достаточно спать.

Отзывы девушек

Евгения Романова:

«Большое спасибо за спортивный марафон. Всё понравилось. Спасибо, Ника, за интересные тренировки. Ты их круто объясняешь, поэтому можно спокойно заниматься дома. С участием в марафоне моё тело стало слушаться, несмотря на то, что где-то что-то болит. Мне хотелось выполнять задания каждый день. Тренировки пошли на пользу — тело стало подтягиваться, конечно, ещё сильно не видно, но результат есть однозначно».

Анна Илистинова:

«Тренировки делала каждый день исправно. Первые три дня было тяжеловато к ним приступать. Сейчас это стало для меня некой системой, физические нагрузки даются мне чуть легче, их выполнение мне уже не в тягость. Даже, наоборот, берусь за них с неким вдохновением. Спасибо за понятное объяснение и демонстрацию каждого упражнения, а также за сам марафон».

Анна Давидович:

«Спасибо огромное за организацию. С марафоном как-то веселее день проходит. Упражнения отличные, не сложные, но и не простые, мышцы напрягают хорошо. Думаю, повторить такую недельку ещё. Буду ждать ещё марафонов!»

Светлана Ясенецкая:

«Спасибо за организацию марафона. Вы мотивируете на продолжение работы над собой. Благодаря вам много классных привычек вошло в мою жизнь. В частности, не забывать говорить слова благодарности, а ещё — йога. Если бы не предыдущий марафон (женский онлайн-марафон — прим. ред), я бы её так и не попробовала, а сейчас практикую асаны и утром, и вечером, получая огромнейшее удовольствие.

Спасибо, Ника, за прекрасные занятия, советы и мотивацию. Конечно, на протяжении недели каждый день так грузить мышцы нельзя, но это же недельный марафон, но через день-два все твои занятия можно прорабатывать, чередуя с кардио. Глядишь, к концу пандемии фитнес-моделью стану".

Екатерина Новикова:

«Спасибо организаторам за марафон. Очень понравилось. Все упражнения продуманы, всё было доступно показано и рассказано. Через пару недель планирую повторить».

Анастасия Сергеева:

«Ни секунды не пожалела об участии в марафоне. И говорю огромное спасибо женскому проекту Lampa и Нике. Надеюсь, что такие марафоны и мероприятия будут проводиться в будущем регулярно. Счастлива, что для себя открыла такого толкового, грамотного тренера, как Ника (новая Джиллиан Майклс)».

Юлия Кулеш:

«Спасибо большое Нике и организаторам за возможность оценить свою физическую выносливость, за подробное описание упражнений. Спасибо девочкам, которые мотивировали своими отчётами, отзывами».