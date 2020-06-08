Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью CNN, где эксперты отвечают на самые популярные вопросы о коронавирусе, которые волнуют людей со всего мира. Продолжаем публиковать некоторые из них.

Авторы: Холли Ян и Скотти Эндрю, CNN

Соавторы: Мелисса Махтани, Хармит Каур и Джинна Сахади, CNN

Как лучше всего обезопасить себя при использовании лифта?

Лучше всего подняться по лестнице, если вы в состоянии. Но если вы не можете, врач отделения неотложной помощи доктор Леана Вэнь предлагает несколько советов:

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Носить маску. Ношение маски не только снижает риск вдыхания вируса, который может задерживаться в воздухе в течение 8 минут, но также снижает вероятность заражения других людей, если вы являетесь бессимптомным носителем.

Используйте кусочек ткани для нажатия кнопки лифта. Если у вас нет ткани, используйте локоть, но затем вымойте или продезинфицируйте эту область при первой же возможности.

Постарайтесь, насколько это вообще возможно, держаться на расстоянии от другого человека внутри лифта.

Нужно ли мыть фрукты и овощи с мылом и водой?

Нет. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США говорит, что вам не нужно мыть свежие продукты с мылом и водой, но вы должны ополаскивать их простой проточной водой.

А вот что действительно важно, так это мыть с мылом и водой руки, потому как мы часто касаемся наших лиц, даже не осознавая этого. А это очень простой способ распространения коронавируса.

Вам не стоит беспокоиться о том, что вы, возможно, получили коронавирус, «съев» его. Даже если коронавирус попадёт в вашу пищу, ваша желудочная кислота убьёт его, утверждает доктор Анжела Расмуссен, вирусолог из Колумбийского университета.

Стоит ли мыть руки и бельё в очень тёплой или горячей воде?

Горячая вода лучше всего подходит для уничтожения бактерий и вирусов в вашем белье. Но вам лучше не использовать чрезмерно горячую воду на своей коже.

Тёплая вода идеально подходит для мытья рук — при условии, что вы моете их тщательно и не менее 20 секунд.

«Холодная вода также подойдёт, но вы должны убедиться, что действительно энергично трёте руки, чтобы у вас получилось побольше пены и пузырьков мыла», — говорит химик Билл Уест, доцент в Университете Эмори.

«Тёплая вода с мылом даёт намного лучшую пену и больше пузырьков, — уверяет Уест. — Это признак того, что мыло пытается инкапсулировать в них грязь, бактерии и вирусы».

Как мыло убивает коронавирус? Если у меня нет дезинфицирующих салфеток, могу ли я использовать мыло и воду для дезинфекции поверхностей?

Да, вы можете использовать мыло и воду на поверхностях так же, как и на ваших руках, чтобы убить коронавирус. Но не пользуйтесь просто водой без мыла — это не поможет.

Внешний слой вируса состоит из липидов, или жира. Ваша цель состоит в том, чтобы преодолеть этот жировой барьер и вынудить внутренние элементы вируса оказаться снаружи, тем самым уничтожив вирус.

Другими словами, представьте, что коронавирус — это жирная тарелка, которую вы пытаетесь помыть.

«Если вы попытаетесь помыть жирную тарелку только лишь водой, то вы заметите, что жир не сойдёт с вашей посуды, — рассказывает доктор Джон Уильямс, глава отдела детских инфекционных заболеваний в детской больнице UPMC в Питтсбурге. — Вам потребуется немного мыла, чтобы растворить этот жир. Таким образом, мыло или спирт являются суперэффективным средством для растворения жировой оболочки вируса».

Уильямс утверждает, что преодоление этого жирового барьера при помощи мыла деактивирует вирус, отнимая у него возможность присоединяться и проникать в клетки организма человека.

Может ли ультрафиолетовый свет убить коронавирус?

Со слов Всемирной организации здравоохранения, несмотря на то, что некоторые устройства с ультрафиолетовым излучением используются для дезинфекции в больницах, стоит помнить, что ультрафиолетовое излучение убивает микробы только в очень специфических условиях, включая соблюдение строго определённых доз и продолжительности облучения.

Но что действительно необходимо помнить, так это то, что ультрафиолетовый свет также может повредить и организм человека.

Для уничтожения вируса требуется два фактора: интенсивность и время. «Если свет будет достаточно интенсивным, чтобы за короткое время разрушить вирус, он будет опасен и для людей», — утверждает Дональд Милтон, профессор Университета Мэриленда.

И не верьте утверждениям, что жаркая погода убьёт коронавирус. «Вы можете заболеть COVID-19 независимо от того, насколько солнечная или жаркая будет погода, — заверили в ВОЗ. — Даже страны с очень жаркой погодой сообщают о случаях заражения COVID-19».

Мои дети не хотят носить маску. Что мне делать?

Дети могут быть более капризны, потому как они более чувствительны к новшествам, чем взрослые, утверждает Кристофер Уиллард, преподаватель психиатрии в медицинской школе при Гарвардском университете.

Существует также довольно странный для детей психологический аспект, касающийся невозможности видеть своё лицо, а также лица и выражения лиц других людей, что, возможно, препятствует их ощущению комфорта и безопасности, говорит Уиллард.

Чтобы уменьшить их страх перед маской, попробуйте купить или сделать маски с забавным рисунком. Или попросите вашего ребёнка персонализировать свою маску, разукрасив её, допустим, маркерами.

Вы также можете попробовать заказать детские маски для лица с супергероями или показать своим детям фотографии ваших любимых знаменитостей в масках.

Также важно показывать хороший пример, надев маску самостоятельно. Покажите своим детям свою собственную маску, и пусть они знают, что, надевая её, они будут точно такими же, как мама или папа.

Можно ли дезинфицировать маску, положив её в микроволновую печь?

Это не очень хорошая идея, утверждает доктор Йозеф Винец, профессор инфекционных заболеваний в медицинской школе Йельского университета.

«У нас нет никаких доказательств эффективности этого. Если в N95 или хирургической маске есть металлический элемент или даже просто скобы, вы не можете использовать для дезинфекции микроволновку, так как, скорее всего, произойдёт взрыв», — предупреждает он.

Доктор Винец говорит, что тканевые маски можно стирать и использовать повторно, и даже одноразовые маски можно использовать повторно, если вы оставите их и не будете трогать несколько дней. (За это время вирус должен погибнуть — от автора перевода).

Для дезинфекции масок, которые вы не можете постирать, Винец рекомендует оставлять их в чистом безопасном месте в вашем доме на несколько дней. После этого периода они больше не должны быть заразными, так как известно, что этот тип коронавируса выживает на твёрдых поверхностях не более трёх дней.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи:

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