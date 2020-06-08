Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в мае

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.
Голые цифры
По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 796 943 визита (сессии).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 380 054 визитов (в 2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
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