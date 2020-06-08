Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в мае

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 796 943 визита (сессии).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 380 054 визитов (в 2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:

Реклама

Нелокальные сюжеты

О происшествиях

О выборах

Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.

О коронавирусе

Все публикации о коронавирусе — здесь.

Самые популярные «Народные новости»