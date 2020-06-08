Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в мае

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в мае
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 2 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 796 943 визита (сессии).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 380 054 визитов (в 2 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:

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  1. «Грубо говоря, меня отправили домой умирать…» Случчанка Анастасия Демидович рассказала о неудачных курсах химиотерапии
  2. «Минус два часа и 100 рублей». Работники почты в Слуцком районе задаются вопросом, почему им сокращают рабочий день
  3. В Слуцке прозвучали последние звонки, но они были не такие, как всегда. Фото из разных школ
  4. Сколько людей умерло в Слуцке в этом году
  5. Вакансии: санитарам платят 900 рублей за месяц, медсёстрам — 1300. В инфекционные отделения Слуцка набирают медперсонал
  6. Закроют ли линию по розливу молока в Слуцке. И под какой торговой маркой будет выпускаться слуцкая «молочка»
  7. Вопрос-ответ. Почему на дороги Слуцкого района выходят зайцы и зайчата и сидят на обочинах
  8. Екатерина не знала, что почти месяц носит в себе мёртвого ребёнка. Три истории о том, как случчанки потеряли своих нерождённых детей
  9. «Массово не продлевают контракты». Что происходит на мебельной фабрике в Слуцке
  10. Мохито-шпинат, суши-мастера… Как в Слуцке открылся «Виталюр» (фото). И 10 фишек, ради которых стоит приходить в новый магазин.

Нелокальные сюжеты

О происшествиях

  1. ДТП под Слуцком: «вояж» пьяных парней и девушек по кафе закончился «полётом» в кювет. И как они пытались скрыть правду
  2. Жительница Слуцкого района заявила милиции, что у неё украли $ 26 000 и € 20 000. Оказалось, она скрывала от мужа страшную тайну
  3. Жительница Копыля за чужой счёт развивала «семейный бизнес». За год она «одолжила» более 730 000 рублей.

О выборах

Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.

О коронавирусе

  1. Почему так важны дни с 5-го по 10-й при заражении коронавирусом. Советы для жителей Слуцка
  2. Даже справка не помогает… У девочки из Слуцка обычная для неё температура тела 37 °C, но в школе её всё равно не пускают на уроки
  3. Личный опыт случчанки: «Его положили в „инфекционку“, а нас отправили на работу»
  4. Глава Минздрава объяснил, почему в Беларуси затянулась пандемия коронавируса
  5. Дети и коронавирус. Медики рассказали о симптомах, которые должны насторожить
  6. Личный опыт. Жительница Слуцка рассказала, как лечилась в «инфекционке» (про потерявшиеся тесты, врачей и неадекватных людей)
  7. Не могут спрятаться… Воспитатель детского сада в Слуцке о работе во время пандемии.

Все публикации о коронавирусе — здесь.

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