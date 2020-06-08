Слуцкий уголовный розыск ищет молодого человека, который присвоил велосипед возле «Радуги». Фото, видео

Отдел новостей
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Слуцкий уголовный розыск ищет молодого человека, который присвоил велосипед возле «Радуги». Фото, видео
Фото: Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД для kurjer.info

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность молодого человека на фото и видео. В понедельник, 8 июня, около 10 часов он присвоил велосипед, припаркованный у ТД «Радуга».

Видео: Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД для kurjer.info

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Все, кто владеет какой-либо информацией, узнаёт этого человека или может предположить, кто изображён на фото и видео, сообщите по телефону: (8033) 333 57 65, (8029) 679 75 56 или 102.

Слуцкий РОВД заранее благодарит случчан за сотрудничество!

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