«Типа гейзеры в Исландии или фонтаны в Италии»… На окраине Слуцка у молодёжи появилось популярное место для фотосессий

Это место — технические водоёмы Слуцкого сахарорафинадного комбината, которые расположены за улицей Солигорской. На одном из них бьют фонтаны, что и создаёт красивый фон для фотографий.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ❤️_Романович_❤️ (@_natasha_rom__) 27 Май 2020 в 10:39 PDT

Несмотря на то, что купание в водоёмах запрещено и это территория предприятия, местные жители облюбовали её для отдыха. В народе эти места называют «Треугольником». В 2018 году здесь утонул молодой мужчина. Он отмечал свой день рождения около одного из водоёмов.