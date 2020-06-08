Перед открытием пляжа в Слуцке на столбах появились плафоны, а сейчас их уже нет. Фотофакт

Меньше месяца назад «Кур'ер» писал, как подготовили слуцкий пляж к летнему сезону. В публикации фото, что на входе, по обеим сторонам от лестницы наконец-то отремонтировали столбы освещения, на них появились шарообразные плафоны.

А сейчас их уже нет. То ли аккуратные вандалы сняли эти плафоны. То ли побыли для красоты и хватит.

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