Каждый день люди занимаются повседневными делами: ходят на работу, по магазинам, прогуливаются в хорошую погоду по красивым и чистым улицам Слуцка с хорошим настроением и светлыми мыслями. Никто ежеминутно не думает о возможных внезапных опасностях и каких-либо чрезвычайных ситуациях, ведь у каждого свои заботы, проблемы и планы на день. Так устроен мир, в котором мы живём, и это здорово! Однако нежданно оказаться в центре неприятных событий шансы всё же есть абсолютно у любого человека.

Вспомним хотя бы жуткий случай 21-летней давности. 30 мая 1999 года в результате давки на станции метро «Немига» в Минске, спасаясь от сильного ливня, в толпе погибло 53 человека — 35 из них не было и двадцати лет, сотни были травмированы. Люди поддались панике и не знали, как себя вести в непривычной обстановке, что привело к большой трагедии.

Что делать, если вы оказались в толпе