Каждый день люди занимаются повседневными делами: ходят на работу, по магазинам, прогуливаются в хорошую погоду по красивым и чистым улицам Слуцка с хорошим настроением и светлыми мыслями. Никто ежеминутно не думает о возможных внезапных опасностях и каких-либо чрезвычайных ситуациях, ведь у каждого свои заботы, проблемы и планы на день. Так устроен мир, в котором мы живём, и это здорово! Однако нежданно оказаться в центре неприятных событий шансы всё же есть абсолютно у любого человека.
Вспомним хотя бы жуткий случай 21-летней давности. 30 мая 1999 года в результате давки на станции метро «Немига» в Минске, спасаясь от сильного ливня, в толпе погибло 53 человека — 35 из них не было и двадцати лет, сотни были травмированы. Люди поддались панике и не знали, как себя вести в непривычной обстановке, что привело к большой трагедии.
Что делать, если вы оказались в толпе
- Постарайтесь держаться подальше от центра толпы, а также от стеклянных витрин, решёток, заборов и других мест, где можно получить травму;
- Старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали, защищайте голову руками и пытайтесь немедленно встать. Для этого следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком подняться, используя движение толпы;
- Не пытайтесь найти и тем более поднять вещи, которые вы выронили или потеряли: это практически бесполезно и связано с риском для жизни;
- Чтобы избежать случайного удушения, снимите галстук, шарф, уберите волосы под пальто или куртку. Застегнитесь, подтяните пояс;
- Освободите руки, они должны быть свободными, согнутыми в локтях и прижатыми в районе диафрагмы;
- Принимайте удары и толчки на локти;
- Защищайте диафрагму напряжением рук;
- Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, чтобы не стать частью толпы;
- Успокойте людей, которые находятся в панике, — они вредят себе и окружающим.
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