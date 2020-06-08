Случчанка Инна Шилович поделилась с газетой «Кур'ер» воспоминаниями о детстве и обратилась к подписчикам нашей группы во «ВКонтакте» с предложением рассказать, что помнят они об этой поре. Отклики были настолько тёплыми и искренними, что их стоит почитать. «Кур'ер» подготовил обзор воспоминаний случчан, у кого детские годы пришлись на 70-е, 80-е и 90-е годы. Их они оставили в комментариях и прислали в редакцию.

70-е годы

Наталья Бартошик: «Много тёплых воспоминаний у меня связано с пионерской жизнью. Помню, после вступления в пионеры шли домой через поле. Увидели, что горит трава, бросились тушить. Все были одеты красиво. Но никого это не остановило.

В 4-м классе была редактором стенгазеты, там критиковали двоечников, рисовали на них карикатуры. Двоечники обижались, даже дрались с редакцией.

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Жизнь у нас была интересная. Был хор, выступали на разных конкурсах, с агитбригадой ездили по предприятиям. Как-то мои одноклассники задержали во время посевной вора, который пытался похитить мешки с зерном. Про них написали в газете.

В 5-м классе первый раз пошли в поход, там наловили рыбы на озере, сварили уху, кашу. Было вкусно. Целую ночь по очереди поддерживали костёр. Спали в палатках. Каждый год была игра «Зарница». Ходили зимой в лес, делились на две армии: зелёных и синих. Прятались друг от друга и искали в лесу знамя противника. Кто первый найдёт знамя, тот и победил.

На День Победы ходили за 7 км на могилу погибших воинов: с горнами, барабанами, знаменем дружины, в торжественной форме. Возлагали полевые цветы, которые собирали по дороге. Приходили женщины из ближайшей деревни, плакали. Ведь это они хоронили погибших солдат. Мы очень гордились неизвестными героями. Потом 7 км шагали домой. Сначала молчали, а потом уже и пели, и бежали, и скакали. Никто «ссобойки» не брал, только пили воду из колодца.

Много помогали колхозу: рвали руками лён, вязали снопы, расстилали его для просушки и складывали в скирды. Летом на пришкольном участке выращивали много овощей для школьной столовой. Постоянно собирали лекарственные растения: берёзовые почки и ольховые шишки".

80-е годы

Елена Шишко: «Славное было время — детство. Нам давали задание на день, что сделать: прополоть, вымыть посуду, полы, доварить суп. Чтобы идти гулять быстрее, нормальным считалось помочь. «Славное было время — детство. Нам давали задание на день, что сделать: прополоть, вымыть посуду, полы, доварить суп. Чтобы идти гулять быстрее, нормальным считалось помочь.

В дожди у нас в большой веранде мастерили театр: из старых обоев рисовали сказку-основу, отдельно персонажей, приглашали „мелких“ и соседок-бабушек на представление, которое делали на пороге под навесом. Устраивали соревнования: делились на две команды, прятали друг для друга бумажку с паролем, рисовали карту и по ней по заданиям пароль надо было найти. В конце - костёр с жареным салом, картошкой, хлебом. Строили штаб то на большой иве, то за огородами в высокой пшенице, то на окраине у соседки в опустевшем навесе для дров с видом на поле. Родители давали задание обрывать ростки с картошки в погребе (животным варить), а летом погреб пустой, такой звук классный. Мы с подружками обрывали и пели песни: „Малиновка“, „Птица счастья“, были они в песенниках-тетрадках записаны. Пока родители на работе, мы учились торты делать. Если вкусный, сами ели и взрослым хвастались, а неудачным кормили собак, чтобы родители не ругали за испорченные продукты. Рисовали родителям к праздникам стенгазету с поздравлением, вешали на кухне на стене, и всем, кто приходил, родители с гордостью её показывали. На праздник родители и соседи с улицы выносили столы, все приносили вкусности, мы бегали рядом, играли, пробовали вкусняшки, пели вместе со взрослыми песни. Было много детей на улице, вечером собирались на скамейке возле качелей, были и классики, и скакалка, и резиночка, и активные игры, шумели, было весело. Детство и юность вызывают очень тёплые воспоминания, в них много дорогих сердцу людей, событий, запахов, звуков».

90-е годы

Инна Шилович; «Детство у меня было немного в другой эпохе. В моей памяти остались отрывки из неё. Я их вспоминаю с теплотой и улыбкой. Как в деревнях давали сотки и нормы, у которых конца рядов не было видно. Как помогала друзьям полоть их, чтобы мама друзей отпустила их гулять. Как мой пёс съел «ссобойку» бабули с соседних соток, отыскав её в бураках. Как широко и весело праздновали свадьбы в клубах. Как папа привозил из Польши жвачки кругленькие в длинных упаковках.

Как собирались и костры палили, жарили сало и картошку в углях, ходили по два, боялись темноты. Как собирали рано утром в тумане шампиньоны на поле. Помню, как река разливалась на все окрестные луга и мы бегали босиком, ловили маленьких лягушек и купались.

В деревне каждый день в полдень бабули, которых уже давно нет, ходили доить коров, а мы помогали пастуху. Помню праздник Ивана Купалы в 11-м городке, на пляже, и выставку собак около «ёлочек».

Помню школьный автобус, который возил нас в соседнюю деревню в сад, и кружки творчества. Колени — это вообще была больная тема. Помню, как на скорости неслись на велике, как я под переднее колесо попала, как летела через руль, а мама, увидев меня, чуть в обморок не упала — колени и локти были в хлам, потом на свой день рождения не могла руки согнуть".

Катерина Слуцкая: «На днях нашла письма сестричек и подружек из общей деревенской банды… Плакала… А ещё дед, у которого стащили дрова, гнался за нами с ружьём с солью (до сих пор шрам на пятой точке у одного из убегавших). Эх, и само собой - майки «Титаник», криво обрезанные чёлки и помада Pupa одна на всех. Колени вечно в кровь, в юбке - через забор. На дискотеки ходили пешком за 10 км. Туда и обратно. Было такое, что приходишь, а она отменилась, и давай шкандыбать назад, чтобы успеть хоть на последний «медляк».

Ксения Вечер-Ковалевская: «Детство всегда сладко вспоминать! Я ходила на все кружки, любила учиться. Гулять тоже, конечно. И огороды пололи. Бураки не помню, помню плантации лука, его потом нужно было вязать в косички. Это «луковое море» до сих пор перед глазами. Мы ещё собак всё время спасали, котят… А однажды в огороде решили построить с братом церковь, я икону нарисовала фломастером, и у нас колокольчик был прихожан зазывать. «Фундамент» был заложен с вечера, но дед наутро беспощадно разрушил наши планы. «Детство всегда сладко вспоминать! Я ходила на все кружки, любила учиться. Гулять тоже, конечно. И огороды пололи. Бураки не помню, помню плантации лука, его потом нужно было вязать в косички. Это «луковое море» до сих пор перед глазами. Мы ещё собак всё время спасали, котят… А однажды в огороде решили построить с братом церковь, я икону нарисовала фломастером, и у нас колокольчик был прихожан зазывать. «Фундамент» был заложен с вечера, но дед наутро беспощадно разрушил наши планы. Очень много тёплых воспоминаний из детства: запах костра… ещё жива бабушка… Ощущение полнейшего счастья и безграничной любви…»