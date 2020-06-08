12 июня в школах Слуцка начнётся приём заявлений в первые классы

Приём документов в первые классы учреждений общего среднего образования будет проходить с 12 июня по 15 августа.

Если в школе останутся свободные места, то приём документов может быть продлён до 28 августа. В таком случае зачисление детей на свободные места происходит в порядке очерёдности подачи заявлений с 16 по 28 августа 2020 года.

В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября этого года исполняется 6 и более лет. По желанию законных представителей возможен приём в первый класс ребёнка, которому 6 лет исполнится в период с 1 по 30 сентября данного учебного года (п. 2 ст.159 гл. 24 Кодекса об образовании).

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В первую очередь в первые классы школ принимают детей, проживающих в микрорайоне данного учреждения. Дети, имеющие другое место жительства, могут быть приняты только на свободные места. Зачисление на свободные места проходит в порядке очерёдности подачи заявлений с 16 по 28 августа 2020 года.

Информация о режиме работы по приёму заявлений размещается на сайтах школ.