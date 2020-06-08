«За колоссальную помощь, качественное лечение…» Семья Елены и Андрея Жданович благодарит слуцких медиков

Уважаемые Николай Анатольевич Луцевич, заведующий инфекционным отделением, Елена Александровна Демко, заведующая рентгеновским отделением, Наталья Иосифовна Вышковская, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, Светлана Михайловна Ушакова, фельдшер, и весь медицинский персонал!

Хотим от нашей семьи выразить вам свою огромную благодарность за колоссальную помощь, за отзывчивость, за качественное лечение, за врачебную этику и за профессионализм своего дела.

Спасибо вам за вашу бесконечную доброту и теплое отношение. Желаем вам всего самого наилучшего и только благодарных пациентов!

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Семья Елены и Андрея Жданович