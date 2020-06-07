Новосибирские ученые создали первую в мире систему, которая позволяет по голосу определить депрессию и развитие болезней гортани на ранней стадии. Методику запатентовали.

Ученые убедились, что речь человека меняется в зависимости от типа расстройства. Для этого они провели тесты в группах дошкольников. Тревожные расстройства, депрессия, агрессия и аутоагрессия нередко встречаются и у детей, отмечают исследователи.

Уникальность устройства — в алгоритме цифровой обработки голосового сигнала, который позволяет обнаружить связь между изменениями голоса и психоэмоциональными нарушениями говорящего. Этот алгоритм основан на акустическом анализе звукового сигнала.

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Человек записывает на диктофон несколько тестовых фраз, после чего звуковая волна преобразуется в цифровой сигнал. Программа строит кривую, рассчитывая колебания частот и мощность звука, и сравнивает полученные параметры с эталонными. Для работы системы нужны микрофон, специальная аудиокарта и компьютерная программа.

«Чтобы понять, как работает программа, приведу пример. Допустим, что есть параметр звука X, который у нормального человека 0,2—0,3, а у человека с явным психоэмоциональным нарушением равен 5. Отсюда мы можем прийти к выводу, что у человека есть симптомы, к примеру, аутоагрессии. Именно эту корреляцию мы искали и нашли», — говорит соавтор разработки Дарья Боровикова.

Помимо депрессии, программа может определять и функциональные нарушения голоса, которые могут привести к стойким органическим изменениям в гортани. Это ларингиты, хордиты, узелки и полипы голосовых складок, папилломатоз гортани и другие заболевания.

В 2018 году ученые из Массачусетского технологического института научили нейросеть определять признаки депрессии по речи человека. Для этого компьютер выслушал разговоры 142 добровольцев, у 20% из которых ранее была диагностирована депрессия.