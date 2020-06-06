Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни
Фото: Анастасия Ловкина

После осени, затянувшейся до первых дней июня, настали тёплые дни. Корреспондент «Кур'ера» вышел «на город», чтобы посмотреть, во что одета молодёжь. В этот раз — вечером в субботу, 6 июня.

В одежде молодёжи появилось много интересных деталей, а у девушек всё также модны джинсы с завышенной талией.

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни
Фотографии: Анастасия Ловкина
Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

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Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Когда я вижу штаны с дырками мне кажется, что модник надевая их все время попадает ступней не в ту дырку и что со временем ткань разрывается и штаны рискуют превратиться в шорты с одной штаниной

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6 июня 2020 22:43
It is 2015
Участник
It is 2015

Ходят в летних портках не по сезону. Шорты уместнее в это время года на Палм бич в Калифорнии чем в Слуцке.

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6 июня 2020 22:44