Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти первые тёплые дни

После осени, затянувшейся до первых дней июня, настали тёплые дни. Корреспондент «Кур'ера» вышел «на город», чтобы посмотреть, во что одета молодёжь. В этот раз — вечером в субботу, 6 июня.

В одежде молодёжи появилось много интересных деталей, а у девушек всё также модны джинсы с завышенной талией.