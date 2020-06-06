Течку у животных пропустить сложно, а вот овуляция у человека проходит практически незаметно. Большинство животных сексуально активны только в брачный сезон, тогда как человек готов к половому акту практически всегда, даже в неподходящее с точки зрения размножения время. Почему природа устроила нашу биологию именно так? Эта история — о конкуренции между полами, обмене еды на секс и других любопытных приключениях Homo Sapiens.

Как это бывает у животных

У большинства млекопитающих регулярно бывает эструс, он же течка — период, когда самка расположена к близости. В это время в ее организме идут бурные процессы, направленные на максимально успешное оплодотворение. Во-первых, происходят изменения в слизистой оболочке матки, которая готовится к будущей беременности, а во-вторых, наступает овуляция, когда созревший в яичнике фолликул разрывается и яйцеклетка выходит из него в маточную трубу.

Однако эструс — это не только внутренний процесс, но и целая рекламная кампания, манифестация намерений. Конечно, в мире животных существует избирательность: сердцу (и половому отбору) не прикажешь, так что одни претенденты оказываются интереснее других, а точнее перспективнее с точки зрения размещения своих генов. Тем не менее о том, что у самки течка, в курсе все мужские особи в округе. Отлично знают это и сами самки, которые остро переживают происходящие гормональные изменения.

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Эструс — явление недолгое, но яркое. Не зря этот термин восходит к греческому οιστρος — «слепень»: насекомые жалят животных и вызывают у них острое беспокойство, внешне похожее на поведение самки, готовой к спариванию.

У самок есть множество способов дать самцам понять, что пришло время для размножения. Их половые органы в это время выделяют секрет и наполняются кровью, у животных появляется особый запах, они издают специальные звуки. У кошек, например, это низкое гортанное мяуканье.

Женские особи характерно ведут себя: так, львицы катаются по земле, показывают живот, бодают льва головой и всячески демонстрируют безобидность, хотя в другое время могут дать оплеуху когтистой лапой. Эти приемы соблазнения состоят из тех же инфантильных элементов, которые проявляют львята, когда просят пищи и заботы. Самцы тоже становятся менее агрессивными.

В финальной стадии полового цикла, когда главная цель брачного периода достигнута, самка теряет к любовным играм интерес. Она больше не подпускает самца к себе, а то и агрессивно гонит прочь. Тот какое-то время еще может реагировать на остаточные сигналы вроде запахов, но со временем тоже утрачивает задор. После окончания периода фертильности самки больше не привлекательны, и ухаживания прекращаются. Словом, спаривание для большинства видов — это не способ выразить симпатию и не развлечение, а обязанность.

Однако из этого правила есть исключения. Овуляция протекает скрыто у многих видов приматов, а также у дельфинов. Причем у некоторых приматов нет никаких внешних проявлений овуляции, у других они слабые, а у третьих ярко выражены.

Скрытая овуляция обеспечивает расширенную сексуальную способность. Дельфины, например, пристают даже к купальщикам — просто потому, что могут.

Одним из животных с неочевидной овуляцией и внесезонной сексуальностью является человек.

В поисках человеческого эструса

У женщин тоже регулярно происходит овуляция: фолликул разрывается и яйцеклетка из яичника перемещается в фаллопиеву трубу. Однако ни сама женщина, ни ее партнер не знают, когда точно наступит время, пригодное для зачатия (и это при том, что фертильный период очень короткий: яйцеклетка готова к оплодотворению всего около суток). Да, у некоторых женщин во время овуляции бывают головные боли, спазмы и вздутие живота из-за задержки воды, вызванной гормональными колебаниями. Но научные доказательства связи этих симптомов с овуляцией появились только в 1930-е годы.

Чтобы определить день, оптимальный для зачатия, или снизить вероятность нежелательной беременности, прибегают к подсчетам, измеряют базальную температуру или делают тест на овуляцию. Однако все эти методы — продукт нашего интеллекта и химических достижений, они не биологичны, а без них наступление овуляции точно не определить. Из-за этого в некоторых традиционных культурах соитие и деторождение вовсе не связывали. Племена Новой Гвинеи и сегодня считают, что секс во время беременности полезен, потому что таким образом мужчина поставляет строительный материал для плода.

Разделение полового акта и репродуктивной функции позволяет нам заниматься любовью, когда хочется: не только в непродуктивные дни цикла и после зачатия, но и после менопаузы.

Впрочем, существуют исследования, которые доказывают существование «человеческого эструса», то есть что у овулирующих женщин меняется внешность и поведение. Мужчины считают их более привлекательными, реагируя на сигналы фертильности: так, американские ученые выяснили, что в этот период приват-танцовщицы получают больше всего чаевых.

Эту же гипотезу подтвердило такое тестирование: испытуемым предлагали сравнить фотографии девушек во время овуляции и в фазе между серединой цикла и менструацией.

Ученые заключили, что у овулирующих женщин кровообращение усиливается, поэтому их губы выглядят более полными и яркими, цвет лица становится ровнее, а на щеках чаще появляется румянец.

Кстати, эта же теория позволяет считать классический макияж симуляцией эструса.

Теории о «человеческом эструсе» предполагают, что женщины в фазе овуляции сильнее хотят секса. Мужчины кажутся им более привлекательными, особенно если те проявляют более выраженные маскулинные черты, то есть признаки, демонстрирующие генетическое качество. Однако у людей как раз закрепились неотенические черты — признак более заботливого и менее агрессивного самца. А некоторые женщины переживают во время овуляции неприятные ощущения, а ведь на сексуальное влечение сильно влияет физический комфорт.

В Италии исследовали, как фаза менструального цикла и уровень гормонов влияют на сексуальное желание. Оказалось, что женщины, состоящие в стабильных отношениях, были более сексуально активны не в какой-то определенный день цикла, а в выходные. Зато у женщин без постоянного партнера была заметна связь между сексуальной активностью и выработкой стероидов яичниками. Ученые предположили, что одинокие (то есть сексуально конкурирующие) женщины, узнав из медиа о том, что в период овуляции они считаются более привлекательными, ощущают и ведут себя соответственно.

Словом, данные противоречивы. Поскольку овуляция у приматов может быть скрыта в разной степени, при желании признаки эстральных сигналов можно отыскать и у человека. Другое дело, что половая мотивация людей сложнее, чем у животных. На то, что мы считаем сексуально привлекательным, а что нет, а также на периоды сексуальной активности влияет множество факторов — и биологических, и социальных. Отделить их друг от друга очень трудно, а ответы будут зависеть от выбранного научного метода.

Но даже если рудиментарный эструс (как и восприимчивость к его сигналам) у человека все-таки остался, остается вопрос: почему люди сексуально активны во всё остальное время?

Зачем нам скрытая овуляция?

С точки зрения биологии половой акт — это огромный расход усилий. Большинство животных не горят желанием совершать бессмысленные телодвижения, становясь в это время уязвимыми для естественных врагов. Самцам некоторых видов, которые стараются за каждый гон покрыть как можно больше самок, изматывающий секс-марафон может стоить жизни. Если бы не суровая необходимость, они бы ни за что на такое не пошли. А вот в нашем случае эволюция позволила закрепиться такому затратному поведению без всяких гарантий зачатия.

Почему возникла расширенная сексуальная способность при скрытой (или как минимум неявной) овуляции? Это оказалось более выгодно — вопрос в том, кому именно.

«Поведение, соответствующее врожденным интересам самца, совсем не обязательно совпадает с интересами самки, и наоборот. Эта жестокая правда — одна из основных причин человеческих страданий», — писал эволюционный биолог Джаред Даймонд.

Американский палеоантрополог Оуэн Лавджой сводит всю эволюцию человека (способность к прямохождению, уменьшение клыков и скрытую овуляцию) к социальной моногамии. Согласно Лавджою, по мере того как формировался современный человек, самцы всё больше заботились о потомстве. Гоминиды постепенно переходили к относительному единобрачию, и их клыки уменьшались — ведь при наличии постоянной самки больше не надо было жестко конкурировать. Свободные же руки понадобились для того, чтобы приносить самкам еду, а те выбирали самых заботливых самцов, способных найти пропитание. «Хорошие парни» стали кооперироваться, чтобы вместе искать ресурсы. Постепенно челюсти уменьшались, давая место мозгу, и появлялось всё больше социальных навыков, а наши предки умнели и оставляли всё более умное потомство.

Если целью является только распространение генов, то для самца куда выгоднее тут же бросить беременную самку и найти еще кого-нибудь. Однако чем больше люди развивались, тем более непростой становилась беременность и более беспомощными — новорожденные. Если копытные могут рожать буквально на ходу, то для приматов это куда более сложное предприятие. Детеныши эволюционировавших обезьян просто не могли выжить без длительной заботы обоих родителей.

В ходе антропогенеза непросто пришлось всем. Тут теория эволюции по Лавджою сходится с Ветхим Заветом: одной половине наших предков пришлось умножать скорбь в беременности, а другой — добывать пропитание в поте лица своего.

Охрана, кормление, обучение навыкам — самки не справлялись с этим в одиночку. В такой ситуации они были заинтересованы в том, чтобы самцы заботились о них и потомстве как можно дольше. Поэтому бурный, но краткий эструс сменился скрытой овуляцией, и секс стал возможен в любое время. Внешние признаки, которые привлекают мужских особей, стали закрепляться в качестве постоянных. У большинства обезьян молочные железы увеличиваются во время эструса, а потом благополучно «сдуваются» и почти не видны. А вот у Homo sapiens этот признак остался навсегда, как и яркие губы. Можно сказать, что внешность человеческих женщин имитирует эструс круглый год.

Концепция «еда в обмен на секс» в мире животных будит массу эмоций среди тех, кто проводит прямую аналогию с проституцией и материальным содержанием женщин в человеческом обществе. Участники мужских движений склонны видеть в этом подтверждение женской природной злокозненности и желания эксплуатировать мужчин. Те же, кто считает проституцию и неравенство исключительно социальным явлением, которое изобрел патриархат, чаще игнорируют концепцию «еды за секс» и поощрительного спаривания либо преуменьшают их роль в эволюции.

Моногамия сделала из обезьяны человека?

Социальная теория Лавджоя недавно подтвердилась благодаря новым данным об ардипитеках — переходном звене между общим предком человека, шимпанзе и австралопитеками. У ардипитеков не было больших клыков — как считается, именно из-за социально-половых причин: эта особенность была у них еще до появления каменных орудий, с которыми потребность в зубах как оружии отпадает.

Теория напрямую связывает тип отношений между самцами и самками со скрытой или явной овуляцией, но ей можно противопоставить примеры из жизни других видов. Большинство животных с ярким эструсом действительно не моногамны. Единобрачие развивалось только у видов, у которых была скрытая или почти скрытая овуляция. Однако в обратную сторону эта связь не работает: те, кто ведут беспорядочную половую жизнь, не обязательно скрывают фертильный период. У 20 из 34 видов полигамных приматов овуляция незаметна, как и у некоторых гаремных видов. По мнению Джареда Даймонда, сложность этой системы и обилие вариантов подсказывают, что скрытая овуляция может выполнять различные функции в разных брачных системах.

Гориллы ведут гаремный образ жизни, шимпанзе и бонобо полигамны, а человек практикует моногамию или гарем по собственному выбору.

Идея о том, что человек эволюционировал благодаря скрытой овуляции и верности, лишь одна из множества: слишком много факторов повлияло на развитие человека, чтобы можно было утверждать что-то определенное.

Мы получили от предков богатое наследство, состоящее из сплошных противоречий. Неясно, когда происходит овуляция (хотя некоторые все-таки ее ощущают). Мы стремимся строить моногамные прочные отношения и заботиться о партнере — и в то же время желаем разнообразия. У всех этих явлений есть свои биологическая база, а правильно распорядиться тем, что мы имеем, помогает база социальная. Но самое лучшее для людей следствие изменений в половых циклах — это то, как родилась возможность заниматься любовью ради нее самой.