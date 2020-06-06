Появился искусственный интеллект, который может создавать короткие видео на основе новостных заметок. Алгоритму достаточно одной ссылки на текст, чтобы начать работу.

ИИ назвали Vidpress. Чтобы его обучить, потребовалось сотни текстов — так он понял структуру новостных сюжетов. Теперь алгоритм может выпускать до тысячи двухминутных роликов в день. На одно видео с разрешением 720р у него уходит две с половиной минуты — люди делают аналогичную работу минимум за 15 минут.

Когда ИИ получает ссылку на текст, он автоматически собирает все связанные с ним статьи в интернете и делает из всего этого сводку. Еще он может следить за трендами в соцсетях и создавать ролики на смежные темы.

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Алгоритм разработала китайская компания Baidu. Она планирует продавать Vidpress новостным агентствам, чтобы те могли продвигать себя на видеоплатформах.